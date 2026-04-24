Phú Xuân năm 1801: Sự sụp đổ chóng vánh và những giả thuyết về một bàn cờ vượt ra ngoài nội chiến

Trong dòng chảy lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XVIII – đầu thế kỷ XIX, sự kiện kinh đô Phú Xuân thất thủ năm 1801 luôn được coi là bước ngoặt mang tính quyết định, đánh dấu sự suy vong của triều Tây Sơn và sự xác lập quyền lực của Nguyễn Ánh.

Tuy nhiên, khi đối chiếu các nguồn tư liệu và đặt sự kiện này trong bối cảnh rộng hơn, nhiều chi tiết lại cho thấy đây không chỉ là một trận đánh thông thường, mà có thể là kết quả của một cục diện phức tạp hơn nhiều.

Một số nghiên cứu gần đây, tiêu biểu là của kỹ sư Vũ Đình Thanh, với sự đồng tình của Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng LLVTND Nguyễn Huy Hiệu, đã đặt lại vấn đề về bản chất của trận Phú Xuân.

Theo đó, những gì được ghi trong chính sử có thể mới chỉ phản ánh một phần bề nổi, trong khi phía sau là những yếu tố chiến lược và tác động từ bên ngoài chưa được làm rõ.

Khi một kinh đô thất thủ quá nhanh so với tương quan lực lượng

Trong hơn một thập kỷ trước năm 1801, triều Tây Sơn vẫn duy trì được thế chủ động trước các đối thủ. Không chỉ kiểm soát phần lớn lãnh thổ, lực lượng này còn nhiều lần đối đầu với các đội quân có yếu tố nước ngoài mà không rơi vào thế bị động kéo dài.

Chính vì vậy, việc Phú Xuân – trung tâm chính trị và quân sự quan trọng – sụp đổ chỉ trong thời gian rất ngắn đã trở thành một nghịch lý lịch sử. Theo nhiều ghi chép, diễn biến trận đánh diễn ra nhanh đến mức quân phòng thủ gần như không kịp tổ chức phản kháng quy mô lớn.

Điều này đặt ra một câu hỏi mang tính nền tảng: liệu sự thay đổi cục diện có đơn thuần đến từ tương quan lực lượng nội tại, hay có những yếu tố đột biến khác đã tác động vào thời điểm quyết định?

Khoảng “án binh” khó lý giải và vấn đề về thời điểm tấn công

Tháng 3/1801, Nguyễn Ánh chiếm được Đà Nẵng – một vị trí có ý nghĩa chiến lược đặc biệt khi chỉ cách Phú Xuân khoảng 100 km. Trong điều kiện thông thường, đây là bàn đạp lý tưởng để mở một cuộc tiến công chớp nhoáng, tận dụng yếu tố bất ngờ.

Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy một diễn biến trái ngược: lực lượng này không triển khai tấn công ngay mà duy trì trạng thái gần như “đóng băng” trong một khoảng thời gian kéo dài.

Nếu nhìn dưới góc độ quân sự, sự trì hoãn này có thể làm mất đi lợi thế quan trọng nhất là yếu tố bất ngờ. Nhưng nếu đặt trong một kịch bản rộng hơn, đây cũng có thể là dấu hiệu của một chiến lược phức tạp, trong đó thời gian không phải là yếu tố bị động mà là một phần của tính toán.

Thủy quân Tây Sơn hoàn toàn áp đảo đội quân 66.200 lính Pháp-Ấn. Vì không có thông tin tình báo về đội quân cướp biển Napoleon nên vua Cảnh Thịnh không đưa thủy quân của đô đốc Võ Văn Dũng về phòng thủ Phú Xuân.

Chi tiết “chậm tiếp quản” và những khả năng khác nhau

Một trong những chi tiết đáng chú ý trong các nguồn tư liệu là việc lực lượng chiến thắng không lập tức tiến vào kiểm soát kinh thành, mà có một khoảng thời gian trì hoãn nhất định.

Trong cách lý giải truyền thống, điều này thường được hiểu là nhằm ổn định tình hình, tránh xáo trộn sau khi thành thất thủ. Tuy nhiên, với một chiến thắng mang tính quyết định, việc chậm tiếp quản lại là điều không phổ biến trong thực tiễn quân sự.

Chính từ chi tiết này, một số nhà nghiên cứu đặt ra khả năng: có thể tồn tại những lực lượng khác đã tiếp cận và kiểm soát khu vực trước đó, khiến quá trình tiếp quản không diễn ra theo trình tự thông thường. Dù đây mới chỉ là giả thuyết, nhưng nó cho thấy sự kiện Phú Xuân có thể phức tạp hơn những gì được ghi nhận.

Đặt sự kiện trong bối cảnh quốc tế đầu thế kỷ XIX

Đầu thế kỷ XIX là giai đoạn thế giới biến động mạnh, đặc biệt với sự trỗi dậy của Napoleon Bonaparte và các cuộc chiến tranh lan rộng tại châu Âu. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về tài nguyên, tuyến đường biển và ảnh hưởng chiến lược đã khiến các cường quốc quan tâm nhiều hơn tới khu vực châu Á.

Đại Việt, với vị trí địa lý và nguồn tài nguyên, hoàn toàn có thể nằm trong tầm ngắm của những toan tính này. Một số giả thuyết cho rằng, bên cạnh các lực lượng trong nước, có thể đã tồn tại những yếu tố bên ngoài tác động đến cục diện chiến trường, đặc biệt thông qua các lực lượng hoạt động trên biển.

Những lực lượng này, với tính cơ động cao, có khả năng tạo ra yếu tố bất ngờ và tác động nhanh đến một khu vực trọng yếu mà đối phương chưa kịp chuẩn bị.

Cướp biển của Napoleon được trang bị pháo bắn đạn chùm (Grapeshot), phát kiến của Napoleon, cùng lúc hàng chục khẩu pháo bắn hàng vạn quả đạn tròn bé như quả nho, gây ra cái chết hàng loạt. Cướp biển có ống nhòm nhìn được từ rất xa tàu.

Yếu tố vũ khí và khả năng xuất hiện công nghệ mới

Một điểm đáng chú ý trong các phân tích là sự khác biệt về mô tả vũ khí và cách thức tác chiến. Nếu trong một thời gian dài, các bên đã quen với kiểu chiến tranh nhất định, thì sự xuất hiện của công nghệ hoặc phương thức mới có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện.

Trong lịch sử quân sự, không hiếm trường hợp một lực lượng thất bại nhanh chóng không phải vì yếu hơn về tổng thể, mà vì không kịp thích ứng với một hình thức chiến tranh mới.

Tuy nhiên, việc xác định cụ thể loại hình vũ khí, nguồn gốc và mức độ ảnh hưởng của chúng trong trận Phú Xuân vẫn là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, đặc biệt thông qua việc đối chiếu các nguồn tư liệu trong và ngoài nước.

Liên hệ với chiến trường Quy Nhơn và những nghi vấn về quy mô lực lượng

Không chỉ riêng Phú Xuân, các diễn biến tại Quy Nhơn cùng thời kỳ cũng được xem là một phần quan trọng trong việc hiểu toàn bộ cục diện. Một số mô tả về quy mô lực lượng, tổ chức quân sự và kỹ thuật xây dựng trong sử liệu đã làm dấy lên nhiều tranh luận.

Có ý kiến cho rằng, một phần lực lượng được ghi nhận trong sử sách có thể đã được “diễn giải lại” theo góc nhìn của người chép sử, khiến việc nhận diện bản chất thực sự của các bên tham chiến trở nên phức tạp hơn.

Dù vậy, đây vẫn là lĩnh vực cần thêm bằng chứng khoa học, đặc biệt từ khảo cổ học và nghiên cứu nhân chủng học, để có thể đưa ra kết luận có cơ sở.

Từ một trận đánh đến câu hỏi về bản chất cuộc xung đột

Khi ghép nối các dữ kiện – từ sự sụp đổ nhanh chóng của Phú Xuân, khoảng thời gian trì hoãn khó lý giải, cho đến bối cảnh quốc tế và các dấu hiệu về yếu tố bên ngoài – có thể thấy sự kiện năm 1801 không dễ được lý giải chỉ bằng một cách tiếp cận đơn tuyến.

Một số quan điểm cho rằng đây có thể không chỉ là cuộc xung đột nội bộ, mà còn có sự đan xen của các yếu tố quốc tế trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động. Tuy nhiên, mọi giả thuyết đều cần được kiểm chứng bằng những bằng chứng cụ thể và đáng tin cậy.

Thứ trưởng bộ hải quân Anh John Barrow ghi rõ nhà máy diêm tiêu khổng lồ và 66.200 quân Pháp Ấn. Trong bối cảnh năm 1806 ông Barrow chắc chắn phải ghi chính xác quân số để cảnh báo hoàng gia Anh.

Nhu cầu tiếp cận lịch sử bằng phương pháp liên ngành

Những tranh luận xung quanh sự kiện Phú Xuân năm 1801 cho thấy một thực tế: lịch sử không phải lúc nào cũng là một bức tranh hoàn chỉnh. Nhiều khi, những khoảng trống trong tư liệu lại chính là nơi mở ra các hướng nghiên cứu mới.

Việc kết hợp các phương pháp như khảo cổ học, phân tích tư liệu quốc tế, nghiên cứu quân sự và nhân chủng học có thể giúp làm sáng tỏ những vấn đề còn bỏ ngỏ. Đồng thời, cách tiếp cận đa chiều cũng giúp tránh những kết luận vội vàng khi chưa đủ dữ kiện.

Lịch sử – những gì đã biết và những gì còn chờ được làm rõ

Sự kiện Phú Xuân năm 1801, vì vậy, không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà còn là một đề tài nghiên cứu còn nhiều tranh luận. Những giả thuyết mới, dù chưa thể khẳng định, đã góp phần đặt ra những câu hỏi cần thiết về cách chúng ta nhìn nhận quá khứ.

Điều quan trọng không phải là thay thế hoàn toàn một cách lý giải cũ bằng một cách lý giải mới, mà là mở rộng không gian đối thoại khoa học, để lịch sử dần được tiếp cận gần hơn với sự thật.

Bởi lẽ, lịch sử không chỉ là những gì đã được ghi lại, mà còn là quá trình không ngừng tìm kiếm để hiểu đúng những gì đã từng diễn ra.

Tư liệu phương Tây và những “mảnh ghép” cần được kiểm chứng

Một hướng tiếp cận khác cũng đang được đặt ra là đối chiếu các nguồn tư liệu phương Tây cùng thời kỳ. Trong đó, các ghi chép của những nhân vật như John Barrow hay các sĩ quan, giáo sĩ, thương nhân châu Âu từng hoạt động tại khu vực Đông Nam Á có thể cung cấp thêm góc nhìn bổ sung.

Điểm đáng chú ý là các tài liệu này thường không được viết với mục đích phục vụ chính sử Việt Nam, nên trong nhiều trường hợp lại phản ánh những chi tiết mang tính “ngoại biên” nhưng giàu giá trị tham khảo. Chẳng hạn, các thông tin về hoạt động hàng hải, sự hiện diện của tàu chiến, hay các tuyến vận chuyển tài nguyên chiến lược có thể giúp tái dựng phần nào bối cảnh khu vực mà các nguồn sử trong nước ít đề cập.

Đô đốc Trần Quang Diệu phóng tên lửa thiêu cháy hàng vạn quân Pháp - Ấn trong thành Quy Nhơn, y hệt như quân Thanh chết cháy ở gò Đống Đa.

Tuy nhiên, việc sử dụng tư liệu nước ngoài cũng đặt ra yêu cầu thận trọng. Không ít tài liệu mang tính quan sát cá nhân, chịu ảnh hưởng bởi góc nhìn chủ quan hoặc lợi ích chính trị của quốc gia xuất bản. Vì vậy, điều quan trọng không phải là chọn một nguồn để thay thế nguồn khác, mà là đặt các nguồn vào thế đối chiếu, kiểm chứng lẫn nhau.

Từ giả thuyết đến nhu cầu kiểm chứng khoa học

Những giả thuyết xoay quanh sự kiện Phú Xuân năm 1801, dù còn gây tranh luận, lại mở ra một hướng tiếp cận đáng chú ý: chuyển từ việc “đọc sử” sang “kiểm chứng sử”.

Trong đó, khảo cổ học có thể đóng vai trò then chốt. Nếu tồn tại những trận đánh quy mô lớn với sự tham gia của nhiều lực lượng khác nhau, thì khả năng để lại dấu tích vật chất là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Các di chỉ, hiện vật quân sự, hoặc thậm chí là dấu vết về cấu trúc phòng thủ bị phá hủy… đều có thể cung cấp những bằng chứng khách quan hơn so với văn bản.

Bên cạnh đó, các phương pháp nghiên cứu hiện đại như phân tích vật liệu, giám định nguồn gốc kim loại, hay nghiên cứu ADN trong các khu vực chôn cất tập thể (nếu có) cũng có thể góp phần làm rõ câu hỏi về thành phần lực lượng tham chiến.

Tất nhiên, những hướng nghiên cứu này đòi hỏi thời gian, nguồn lực và sự phối hợp liên ngành. Nhưng chính những bước đi như vậy mới có thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa giả thuyết và kết luận khoa học, đưa các tranh luận lịch sử ra khỏi phạm vi suy đoán thuần túy.