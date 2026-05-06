Phim điện ảnh 'Mật mã Đông Dương' lật mở những chuyên án tình báo có thật

(VTC News) -

Sau gần 40 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, đề tài tình báo - một trong những chất liệu đặc biệt và khó khai thác nhất của điện ảnh Việt Nam – trở lại trong dự án phim điện ảnh Mật Mã Đông Dương.

Mật mã Đông Dương lấy cảm hứng từ hồ sơ tình báo có thật

Mật Mã Đông Dương là bộ phim lịch sử - tình báo được lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là chuyên án P01.

Phim theo chân nhân vật Trần Thắng – một chiến sĩ Công an Việt Nam hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đánh đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình.

Bộ phim "Mật mã Đông Dương" lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam.

Trong thế giới nơi không ai thực sự tin ai, như “rừng săn thông tin chằng chịt”, Trần Thắng phải lần theo dấu vết của một “bóng ma” vô hình đang thao túng chiến lược chiến tranh nguy hiểm tại chiến trường Việt Nam và toàn bộ Đông Dương.

Bối cảnh câu chuyện chính của phim được đặt tại Lào - quốc gia giữ vị thế then chốt trong cục diện chiến tranh Đông Dương. Sau Hiệp định Genève, Mỹ dần thay thế ảnh hưởng của Pháp tại khu vực, trong khi Việt Nam bị chia cắt hai miền. Dù tuyên bố trung lập, Lào thực chất trở thành điểm giao tranh ngầm của nhiều thế lực.

Với vị trí sát Việt Nam, gắn liền với tuyến Trường Sơn, đường 9 và các tuyến tiếp vận chiến lược cho chiến trường miền Nam, Lào không chỉ là quốc gia láng giềng mà còn là “huyết mạch” quan trọng, có khả năng tác động trực tiếp đến cục diện chiến tranh Việt Nam. Bối cảnh này giúp bộ phim mở rộng quy mô quốc tế, đồng thời làm nổi bật bản chất của chiến tranh tình báo – cuộc chiến giành giật nguồn tin, tuyến đường, lòng tin và quyền chi phối khu vực.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chia sẻ: "Mỗi hồ sơ điệp viên được giải mật không chỉ là tư liệu lịch sử, mà còn là chứng tích về trí tuệ, bản lĩnh, lòng trung thành và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Việt Nam. Việc đưa những câu chuyện ấy đến với công chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh là hành trình tri ân những con người đã sống, chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc”.

Bên cạnh đó, Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh CAND nhấn mạnh: “Điện ảnh có vai trò quan trọng trong việc tái hiện lịch sử bằng hình ảnh, cảm xúc và số phận con người. Đây là một trong những dự án đầu tiên đưa mặt trận tình báo Đông Dương lên màn ảnh rộng, thông qua việc khai thác các hồ sơ đã được giải mật, nhằm đưa những câu chuyện từng nằm trong bóng tối đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại”.

Đạo diễn Trần Ka My, đề tài tình báo là một trong những thể loại khó thực hiện bậc nhất trong điện ảnh nói chung và điện ảnh Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh chiến tranh Đông Dương, hoạt động của các điệp viên phần lớn vẫn còn nằm trong vùng “tối” của lịch sử với tư liệu công khai hạn chế. Điều này đặt ra thách thức lớn cho ê-kíp, không chỉ ở khâu nghiên cứu mà còn trong việc cân bằng giữa tính xác thực lịch sử và sức hút điện ảnh.

Ninh Dương Lan Ngọc trở lại màn ảnh

Bộ phim quy tụ dàn diễn thực lực gồm NSND Trung Anh, Doãn Quốc Đam, Quang Tuấn, Trâm Anh và Ninh Dương Lan Ngọc. Đáng chú ý, đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc kể từ dự án điện ảnh năm 2022.

Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất màn ảnh trong "Mật mã Đông Dương".

Đặc biệt, sự kết hợp giữa Lan Ngọc và Quang Tuấn – hai diễn viên có khả năng biến hóa nội tâm – được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn “đấu trí” căng thẳng.

Theo chia sẻ tại sự kiện, các nghệ sĩ đều cho biết dự án lần này mang đến thử thách lớn khi mỗi nhân vật phải sống trong nhiều thân phận, đòi hỏi khả năng thể hiện chiều sâu tâm lý, đặc biệt qua ánh mắt và tiết chế cảm xúc.