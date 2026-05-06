Chảo chống dính là vật dụng quen thuộc trong nhiều gia đình, nhưng những tin đồn về nguy cơ gây ung thư khiến không ít người lo lắng. Vậy thực hư thông tin này ra sao và sử dụng chảo chống dính thế nào để đảm bảo an toàn cho sức khỏe?

Chảo chống dính có gây ung thư?

Lo ngại trước đây chủ yếu liên quan đến PFOA - hóa chất từng được sử dụng trong quá trình sản xuất và từng bị Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế cảnh báo có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, từ năm 2013, PFOA đã bị loại bỏ khỏi quy trình sản xuất và nhiều sản phẩm hiện nay đều được ghi nhãn “PFOA-free”.

Hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy chảo chống dính trực tiếp gây ung thư nếu được sử dụng đúng cách.

Khi nào chảo chống dính có thể gây hại?

Dù được đánh giá an toàn ở nhiệt độ nấu nướng thông thường, lớp PTFE có thể bắt đầu phân hủy khi bị đun nóng trên mức 300-350 độ C. Khi đó, lớp phủ có thể tạo ra khí độc. Nếu hít phải trong không gian kín, người dùng có thể gặp tình trạng gọi là “polymer fume fever” (hội chứng sốt do hít phải khói từ polymer bị đốt nóng quá mức), với các biểu hiện tương tự cúm như: Sốt nhẹ, ho, đau đầu, mệt mỏi.

Một số thói quen có thể làm tăng nguy cơ gồm: Làm nóng chảo khi không có thức ăn bên trong; Tiếp tục sử dụng chảo đã bong tróc, trầy xước nghiêm trọng; Nấu ăn ở nhiệt độ quá cao trong thời gian dài.

Điều này cho thấy nguy cơ chủ yếu đến từ cách sử dụng không đúng, thay vì bản thân sản phẩm. Đáng chú ý, các phản ứng này không liên quan trực tiếp đến ung thư mà thường chỉ gây ảnh hưởng tạm thời đến sức khỏe.

Cách sử dụng chảo chống dính an toàn

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng chảo chống dính trong gia đình, người dùng nên lưu ý: Không làm nóng chảo rỗng trước khi nấu; Duy trì nhiệt độ nấu ở mức vừa phải; Sử dụng dụng cụ bằng gỗ, silicone hoặc nhựa chịu nhiệt để tránh làm trầy lớp chống dính; Thay chảo mới nếu lớp phủ đã bong tróc nhiều; Mở cửa sổ hoặc sử dụng máy hút mùi để tăng thông thoáng khi nấu ăn.

Ngoài ra, người tiêu dùng nên ưu tiên lựa chọn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín, có thông tin rõ ràng về chất liệu và tiêu chuẩn an toàn.

Từ các dữ liệu khoa học hiện nay có thể thấy, quan niệm “chảo chống dính gây ung thư” chưa hoàn toàn chính xác đối với các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường. Điều quan trọng nhất vẫn là lựa chọn sản phẩm đảm bảo chất lượng và sử dụng đúng cách để bảo vệ sức khỏe gia đình.