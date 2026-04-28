Phân biệt sâm tươi 6 năm tuổi: Tưởng dễ mà khó

(VTC News) -

Nhiều người khi tìm mua nhân sâm Hàn Quốc thường nghe câu: “Sâm 6 năm tuổi là tốt nhất.” Nhận định này có cơ sở nhất định. Trong thực tế sản xuất và thương mại nhân sâm tại Hàn Quốc, sâm 6 năm tuổi thường được xem là mốc thu hoạch có giá trị cao hơn so với sâm 4 hoặc 5 năm tuổi. Một số nghiên cứu cũng cho thấy thành phần và tỷ lệ các ginsenosides trong rễ sâm thay đổi theo tuổi canh tác; ở các mốc 4, 5 và 6 năm, hồ sơ hoạt chất đã có sự khác biệt.

Hình dáng bên ngoài có thể gợi ý mức độ trưởng thành của củ sâm, nhưng không đủ để khẳng định chính xác đó là sâm 6 năm tuổi.

Tuy nhiên, từ việc sâm 6 năm tuổi được đánh giá cao để đi đến kết luận rằng người mua có thể chỉ nhìn hình dáng củ sâm xác định chính xác tuổi sâm lại là một cách hiểu chưa đầy đủ. Trong thực tế, tuổi sâm chỉ là một yếu tố. Giá trị nguyên liệu còn chịu ảnh hưởng bởi giống sâm, vùng trồng, điều kiện đất, kỹ thuật canh tác và hệ thống kiểm soát đầu vào. Nói cách khác, không phải mọi củ sâm 6 năm tuổi đều giống nhau về chất lượng.

Vậy có thể phân biệt sâm 6 năm tuổi bằng mắt thường hay không? Câu trả lời là: rất khó, và không nên khẳng định chắc chắn chỉ bằng cảm quan.

Trong các tài liệu chuyên môn, một cách thường được dùng để ước đoán tuổi sâm là quan sát và đếm dấu vết thân trên phần thân rễ. Nhưng chính nghiên cứu từ Hàn Quốc cũng nêu rõ rằng phương pháp này không phải lúc nào cũng ước tính chính xác tuổi rễ sâm. Một số công trình khác cho thấy việc đếm dấu vết thân có thể hữu ích để tham khảo tuổi, nhưng độ chính xác còn phụ thuộc tình trạng mẫu sâm và đặc điểm phần thân rễ.

Điều đó có nghĩa là: nếu ngay cả phương pháp mang tính chuyên môn còn có giới hạn, thì người mua phổ thông lại càng không nên tin rằng chỉ cần nhìn dáng củ, số rễ nhánh hay kích thước bên ngoài là có thể kết luận chắc chắn đó là sâm 6 năm tuổi. Trên thực tế, hình thái củ sâm có thể thay đổi theo giống cây, vùng trồng, độ phì đất, độ ẩm, thời tiết và cách chăm sóc. Có củ nhìn “già”, nhiều rễ, thân to, nhưng chưa chắc đã đủ 6 năm; ngược lại, có củ hình thức không quá nổi bật nhưng vẫn đạt tuổi thu hoạch thương mại.

Sâm tươi trên thị trường có thể rất đa dạng về hình thức, nhưng người mua phổ thông khó kiểm chứng chính xác tuổi sâm nếu chỉ dựa vào cảm quan.

Vì vậy, nếu mục tiêu là chọn đúng sản phẩm tốt, người tiêu dùng không nên chỉ dừng lại ở câu hỏi: “Đây có đúng sâm 6 năm tuổi không?” mà cần quan tâm thêm những yếu tố quan trọng hơn như nguồn gốc vùng trồng, độ minh bạch của đơn vị cung ứng và mục đích sử dụng thực tế. Một củ sâm được giới thiệu là “6 năm tuổi” nhưng không rõ xuất xứ, không có thông tin kiểm soát nguyên liệu hoặc không thể truy xuất nguồn gốc thì rất khó để người mua kiểm chứng giá trị thật.

Ở góc độ sử dụng, sâm tươi có thể phù hợp với một số nhu cầu như biếu tặng, ngâm rượu hoặc dùng theo thói quen ẩm thực. Nhưng nếu xét trên nhu cầu dùng lâu dài, các tài liệu khoa học cho thấy sâm tươi có hàm lượng nước cao, khoảng 70–80%, nên dễ xuống cấp sau thu hoạch và khó bảo quản ổn định. Chính vì vậy, trong ngành nhân sâm, các phương pháp chế biến như hấp, sấy, cô đặc hoặc chiết xuất được phát triển để giúp nguyên liệu ổn định hơn trong bảo quản và sử dụng.

Không chỉ giúp bảo quản, quá trình chế biến còn có thể làm thay đổi hồ sơ ginsenosides của nhân sâm. Các tổng quan khoa học về công nghệ chế biến cho thấy khi sâm tươi được xử lý bằng nhiệt hoặc qua các công đoạn như hấp – sấy, thành phần hoạt chất có thể biến đổi, tạo ra thêm một số ginsenosides thứ cấp được nghiên cứu nhiều trong dược lý hiện đại. Đây là một trong những lý do các dạng như hồng sâm, cao hồng sâm hoặc chiết xuất chuẩn hóa thường được xem là phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng đều đặn, lâu dài.

Nhiều vùng trồng nhân sâm tại Hàn Quốc được quản lý theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt để phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Nhìn một cách tổng thể, sâm 6 năm tuổi vẫn là mốc nguyên liệu có giá trị trong ngành nhân sâm Hàn Quốc. Nhưng phân biệt sâm tươi 6 năm tuổi không phải việc có thể làm chính xác chỉ bằng mắt thường. Hình dáng bên ngoài chỉ mang tính tham khảo; điều người tiêu dùng nên ưu tiên hơn là tính minh bạch về xuất xứ, hệ thống kiểm soát nguyên liệu và độ phù hợp của sản phẩm với nhu cầu sử dụng.