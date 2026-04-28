Hãng kính mắt Nhật JINS mở cửa hàng đầu tiên ở Hà Nội

Không còn phải "ngóng" các tín đồ thời trang miền Nam, sáng 26/4, JINS – thương hiệu kính mắt số 1 Nhật Bản về doanh thu, đã chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Thủ đô, tọa lạc tại TTTM AEON MALL Hà Đông. Đây là cửa hàng thứ tư của JINS tại Việt Nam sau 3 cửa hàng mở liên tiếp ở TP.HCM vào năm 2025.

Sự hiện diện này là lời khẳng định cho tâm huyết của JINS trong việc thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng miền Bắc. Với triết lý “Magnify Life – Cùng Mở Tầm Mắt”, JINS mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống mỗi ngày thông qua những sản phẩm kết hợp giữa tư duy thiết kế tinh giản và quy chuẩn dịch vụ Nhật Bản.

Đột phá công nghệ và tính thẩm mỹ trong từng sản phẩm

Tại JINS, kính mắt không chỉ là vật dụng chức năng mà còn là một tác phẩm nghệ thuật:

Dòng Airframe: Trọng lượng siêu nhẹ, mang lại cảm giác "đeo như không đeo".

Dòng JINS 360°: Bản lề linh hoạt, ôm sát khuôn mặt mà không gây áp lực.

JINS SUNGLASSES: Khả năng chặn 99,9% tia UV, lý tưởng cho mùa hè.

BST JINS IPPITSU & UKIYO: Lấy cảm hứng từ nét bút và tranh khắc gỗ Nhật Bản, tôn vinh phong cách cá nhân.

Việc khai trương tại Hà Nội sau chuỗi thành công tại TP.HCM trong năm 2025 là tín hiệu cho thấy một xu hướng tiêu dùng mới đang dần hình thành: nơi sức khỏe thị lực đi đôi với sự tiện nghi và tính thẩm mỹ tối đa.