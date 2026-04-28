Món quà ánh sáng từ đôi giác mạc của người phụ nữ 61 tuổi

Những ngày cuối tháng 4, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 ghi nhận ca hiến giác mạc đầu tiên, mở ra dấu mốc đặc biệt trong hành trình phát triển kỹ thuật và lan tỏa tinh thần hiến tạng cứu người tại địa phương.

Người hiến là người phụ nữ 61 tuổi, trú xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh. Bà nhập viện ngày 22/4 trong tình trạng nguy kịch, được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi trên nền nhiều bệnh lý mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, suy thận, suy thượng thận và viêm đa khớp.

Các bác sĩ Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc nỗ lực điều trị, song diễn biến bệnh không cải thiện. Bệnh nhân phải thở máy và dùng thuốc vận mạch để duy trì sự sống.

Trong quá trình chăm sóc, từ nguyện vọng ban đầu của gia đình, bác sĩ điều trị tư vấn về ý nghĩa của việc hiến mô, tạng sau khi qua đời. Tổ tư vấn hiến tạng của bệnh viện sau đó tiếp tục hỗ trợ người thân hiểu rõ quy trình pháp lý, quyền lợi và giá trị nhân văn của quyết định này.

Sau nhiều cân nhắc giữa thời khắc khó khăn nhất, gia đình bà đồng thuận hiến giác mạc để cứu người.

Ngày 26/4, gia đình xin đưa bà về nhà chăm sóc. Rạng sáng 27/4, bà qua đời trong vòng tay người thân.

Nhân viên y tế lấy hai giác mạc theo đúng quy định chuyên môn. (Ảnh: BVCC)

Ngay sau đó, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia phối hợp cùng bệnh viện tiếp nhận và lấy hai giác mạc theo đúng quy định chuyên môn. Món quà cuối cùng của người phụ nữ 61 tuổi sẽ mang đến cơ hội sáng mắt cho những bệnh nhân đang mòn mỏi chờ ghép.

Đại diện bệnh viện cho biết đây không chỉ là ca hiến giác mạc đầu tiên của đơn vị, mà còn là bước tiến quan trọng trong công tác vận động hiến mô, tạng tại tỉnh Bắc Ninh.

Giữa nỗi đau mất người thân, quyết định của gia đình người phụ nữ đã để lại thông điệp sâu sắc về lòng nhân ái. Khi một cuộc đời khép lại, ánh sáng vẫn có thể được tiếp nối trong cuộc đời khác.

Ghép giác mạc hiện là phương pháp duy nhất và hiệu quả giúp các bệnh nhân phục hồi thị lực, đặc biệt khi các biện pháp điều trị khác không hiệu quả. Việc hiến không yêu cầu khắt khe về điều kiện thực hiện, có thể thực hiện ở bất cứ đâu và không ảnh hưởng đến thẩm mỹ của người hiến. Bác sĩ chỉ lấy lớp màng giác mạc mỏng phía trước và bảo quản trong ngân hàng mô trước khi ghép cho bệnh nhân.

Việt Nam có gần một triệu người mù do các bệnh lý mắt, trong đó khoảng 300.000 người mất thị lực vì các bệnh giác mạc. Danh sách chờ ghép giác mạc tiếp tục tăng từng ngày. Tuy nhiên, nguồn hiến tặng lại rất hạn chế, chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu.

Thống kê cho thấy từ ca hiến giác mạc đầu tiên năm 2007, đến nay, cả nước ghi nhận gần 1.000 người hiến, tập trung chủ yếu tại Ninh Bình và Nam Định. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân được ghép giác mạc, tìm lại ánh sáng và tiếp tục cuộc sống bình thường, nhưng trên thực tế, số lượng này vẫn còn quá ít so với nhu cầu khẩn thiết.