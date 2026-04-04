Phải xác thực lại khuôn mặt khi chuyển SIM sang điện thoại mới

Theo Điều 8 tại Thông tư 08/2026 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành ngày 31/3, trong thời gian tối đa 2 giờ kể từ thời điểm thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị so với thiết bị đã gắn số thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông trước đó, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ triển khai biện pháp rà soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi (gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS đến số thuê bao di động khác).

Xác thực khuôn mặt là yêu cầu bắt buộc khi đổi SIM sang thiết bị di động mới. (Ảnh: VNPT)

Đồng thời, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thông báo yêu cầu thuê bao thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Quy định này được áp dụng từ 15/6.

Quá trình này có thể thực hiện theo hai cách. Một là sử dụng dịch vụ xác thực điện tử để xác thực hình ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao bảo đảm trùng khớp với dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước, xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu được lưu trên thẻ căn cước do cơ quan Công an cấp.

Cách thứ hai là xác thực thông qua đối chiếu, so sánh hình ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao bảo đảm trùng khớp với thông tin sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao của doanh nghiệp. Trường hợp này, doanh nghiệp viễn thông chịu trách nhiệm về tính chính xác và trùng khớp của thông tin sinh trắc học.

Việc xác thực phải đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế, có tỷ lệ từ chối sai < 5% với tỷ lệ chấp nhận sai < 0,01% theo tiêu chuẩn FIDO. Hệ thống cũng phải có khả năng phát hiện tấn công giả mạo thông tin sinh trắc học và phòng, chống gian lận, giả mạo qua hình ảnh, video, mặt nạ 3D.

Thông tư 08/2026 quy định, trong vòng 30 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi, thuê bao phải hoàn thành thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Sau thời hạn này nếu thuê bao không thực hiện, doanh nghiệp viễn thông có nghĩa vụ tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều.

Đồng thời thông báo thuê bao sẽ bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông nếu không thực hiện; thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông sau 05 ngày kể từ ngày tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hai chiều nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện.

Ngoài quy định trên, Thông tư 08/2026 còn quy định, tất cả thuê bao di động phát triển mới phải thực hiện xác thực sinh trắc học khuôn mặt, đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước từ ngày 15/4.