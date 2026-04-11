Phái đoàn Iran tới Islamabad, giữ lập trường cứng rắn trước thềm đàm phán

Phái đoàn đàm phán của Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu đã tới Islamabad ngày 10/4 để chuẩn bị cho cuộc đàm phán với Mỹ. Tuy nhiên, Tehran vẫn kiên quyết đưa ra các điều kiện tiên quyết, khiến khả năng diễn ra cuộc gặp vào phút chót trở nên khó lường.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Ghalibaf cho biết, trên mạng xã hội X rằng Washington trước đó đã đồng ý giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran và chấp nhận một lệnh ngừng bắn tại Lebanon. Ông nhấn mạnh các cuộc đàm phán sẽ chưa thể bắt đầu cho đến khi những cam kết này được thực hiện đầy đủ.

"Hai nội dung mà các bên đã thống nhất với nhau vẫn chưa được thực hiện, trong đó gồm lệnh ngừng bắn tại Lebanon và việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran trước khi bắt đầu đàm phán. Hai vấn đề này cần phải được thực hiện đầy đủ trước khi các cuộc đàm phán có thể diễn ra", ông Mohammad Baqer Ghalibaf viết.

Phát biểu tại Islamabad, ông Mohammad Baqer Ghalibaf cho biết Iran có thiện chí đàm phán nhưng vẫn chưa đặt niềm tin vào phía Mỹ. Ông nói thêm rằng Tehran có thể đạt được thỏa thuận nếu Washington đưa ra đề xuất nghiêm túc và tôn trọng đầy đủ các quyền lợi của Iran, theo truyền thông nhà nước đưa tin.

Phái đoàn Iran đến Islamabad (Pakistan) đàm phán với Mỹ (Nguồn: PressTV).

Theo Bộ Ngoại giao Pakistan, phái đoàn Iran do ông Ghalibaf cùng Ngoại trưởng Abbas Araqchi dẫn đầu đã có mặt tại Islamabad.

Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết đi cùng ông Ghalibaf còn có Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Akbar Ahmadian, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati cùng một số nghị sĩ.

Phái đoàn gồm khoảng 70 người, bao gồm các chuyên gia kinh tế, an ninh, chính trị, cùng đội ngũ báo chí và nhân viên hỗ trợ.

Dù Nhà Trắng chưa lên tiếng ngay về các yêu cầu từ phía Iran, Tổng thống Donald Trump lại đăng trên mạng xã hội rằng Iran “chỉ còn tồn tại đến hôm nay là để ngồi vào bàn đàm phán”.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày thứ Sáu cho biết ông kỳ vọng các cuộc đàm phán với Iran sẽ diễn ra tích cực, khi lên đường tới Pakistan tham gia đối thoại, đồng thời phát tín hiệu cảnh báo Tehran không nên “đánh lừa” phía Mỹ.

“Chúng tôi mong đợi cuộc đàm phán. Tôi cho rằng mọi việc sẽ diễn ra tích cực”, ông Vance nói với các phóng viên trước khi rời Washington.

Ông Vance nhấn mạnh, như Tổng thống Mỹ đã nêu, nếu Iran sẵn sàng đàm phán với thiện chí, Washington cũng sẵn sàng đưa ra thiện chí tương ứng.

“Nhưng nếu họ tìm cách đánh lừa chúng tôi, họ sẽ thấy phái đoàn đàm phán không dễ tiếp nhận điều đó”, ông nói.

Trong bài phát biểu trên toàn quốc tối thứ Sáu, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif nhấn mạnh ý nghĩa then chốt của các cuộc đàm phán.

“Để đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài là chặng đường khó khăn tiếp theo, đòi hỏi phải giải quyết hàng loạt vấn đề phức tạp thông qua đàm phán. Đây chính là giai đoạn mang tính quyết định thành bại", ông nói.