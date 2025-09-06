Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

(VTC News) -

Chiều 6/9, tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Lương Nguyễn Minh Triết – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976, quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ). Ông có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, trình độ chuyên môn là thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kỹ sư công nghệ Silcat.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (TP Đà Nẵng), Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu (TP Đà Nẵng).

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra ngày 21/10/2020, ông được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Tháng 12/2020, tại Kỳ họp thứ 16 HĐND TP Đà Nẵng, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND Thành phố.

Đầu năm 2024, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Triết tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam.

Tại Quyết định số 1267, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.