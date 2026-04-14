Ô tô Mercedes đâm liên hoàn 2 xe khác trong khu đô thị Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 14/4, tại tuyến đường trong một khu đô thị thuộc phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 1 ô tô và 2 xe máy.

Thời điểm trên, tài xế L.T.K. (trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô nhãn hiệu Mercedes GLK 250, biển kiểm soát 30K-366.XX, lưu thông trong khu đô thị thì bất ngờ va chạm với xe máy biển số 29AN-021.XX do anh N.V.M. (trú tại Hà Nội) điều khiển, đi cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Ảnh: Văn Phú

Sau va chạm, ô tô tiếp tục lao lên, đâm trực diện vào vòng xuyến và va chạm với xe máy biển kiểm soát 29D2-333.XX do anh N.T.H. điều khiển, chở theo vợ là chị T.T.V.A. (cùng trú tại Hà Nội).

Vụ tai nạn khiến chị T.T.V.A. bị thương, phải đưa đi cấp cứu; anh M. và anh H. bị xây xát nhẹ. Ba phương tiện liên quan đều bị hư hỏng.

Vụ tai nạn đã khiến 3 xe bị hư hỏng. Ảnh: Văn Phú

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy giải quyết vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.