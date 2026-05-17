Nước dâng nhanh ở Quảng Ninh, nhiều tuyến phố chìm trong biển nước

Lực lượng dân quân và Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái hỗ trợ người dân chạy lũ trong ngày 17/5.

Trận mưa lớn kéo dài từ trong ngày 17/5 kết hợp với triều cường khiến nhiều khu vực tại các phường trung tâm của Quảng Ninh như: Hạ Long, Cao Thắng, Cao Xanh, Hồng Gai… rơi vào tình trạng ngập cục bộ.

Nước mưa dồn nhanh về các tuyến đường và khu dân cư thấp trũng, khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ngay trong ngày 17/5, lãnh đạo UBND phường Hồng Gai phân công trực tiếp xuống hiện trường những điểm ngập nặng để kiểm tra, nắm tình hình thực tế và chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục ngập úng.

Người dân địa bàn phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh tổ chức dọn dẹp ngay khi nước rút dần.

Lực lượng chức năng của phường phối hợp cùng các đơn vị liên quan, nhà thầu thi công tập trung xử lý các điểm ngập, khơi thông dòng chảy, thu dọn rác thải và vật cản tại hệ thống thoát nước nhằm đẩy nhanh quá trình tiêu thoát nước.

Đặc biệt, các trạm bơm được vận hành liên tục để hỗ trợ tiêu úng, giảm nhanh mực nước tại các khu vực bị ảnh hưởng. Đồng thời, cơ quan chức năng tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân trong thời gian nước ngập.

Lãnh đạo UBND phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh trực tiếp lội nước tại những tuyến phố ngập sâu để nắm tình hình, chỉ đạo việc tiêu thoát nước.

Trong chiều 17/5, ngay sau khi nước rút, UBND phường Hồng Gai và nhiều phường khác cũng đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau ngập lụt.

Các lực lượng tích cực giúp người dân di chuyển tài sản, dọn dẹp bùn đất, vệ sinh nhà cửa, khơi thông cống rãnh và hỗ trợ phương tiện gặp sự cố do ngập nước di dời đến nơi an toàn. Tại các khu vực đang thi công, lực lượng chức năng cũng tổ chức căng lại dây cảnh báo do nước lũ đã cuốn đi trước đó.

Lực lượng chức năng tổ chức căng dây cảnh báo tại những địa điểm đang thi công ngay sau khi nước rút.

Tại khu vực Quảng Minh 2 thuộc xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh, dòng nước lớn chảy xiết đã khoét sâu chân bờ, làm nhiều khu vực ven sông bị xói lở, nền sân và khu vực quanh nhà xuất hiện các vết nứt kéo dài.

Mưa lớn liên tiếp cũng khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, tài sản hư hỏng, nhiều hộ phải khẩn trương di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Mưa lớn khiến nước sông Hà Cối, tỉnh Quảng Ninh dâng cao gây ngập úng cục bộ khu vực ven sông.

UBND xã Quảng Hà chỉ đạo các lực lượng tại chỗ triển khai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp cùng Công an xã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn giúp các hộ gia đình tại thôn Quảng Minh 2 dọn dẹp nhà cửa, di chuyển vật dụng, gia cố các vị trí có nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh di dời đồ đạc đến nơi an toàn khi nhà cửa khu vực ven sông có dấu hiệu bị sạt lở, sụt lún.

Đến chiều 17/5, dòng nước lũ hung hãn trên sông Hà Cối đã bắt đầu giảm dần, tuy nhiên chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chủ quan.

Tại những khu vực nước sâu, dòng chảy xiết vẫn rất nguy hiểm, nhất là với trẻ nhỏ và người đi lại ban đêm. Do đó, chính quyền yêu cầu người dân hạn chế ra gần sông suối, chú ý an toàn để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

Chính quyền địa phương bố trí cán bộ túc trực tại các khu vực hố ga để kịp thời khơi thông rác thải, đẩy nhanh quá trình tiêu thoát nước.

Theo thống kê của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, lượng mưa đo được tại khu vực phường Hạ Long lên tới 212,2 mm; phường Cao Xanh là 174,8mm; phường Bãi Cháy 124,8mm và nhiều địa phương khác lượng mưa vượt 100mm,...

Mưa lớn cùng với triều cường khiến nhiều tuyến phố thuộc các phường, xã trong tỉnh như: Hạ Long, Hồng Gai, Việt Hưng, Bãi Cháy, Hà Lầm, Hà Tu, Cao Xanh, Tuần Châu, Mạo Khê, Hoàng Quế, Đông Ngũ, Tiên Yên, Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô, Đầm Hà, Quảng Tân, Quảng Hà, Đường Hoa, Quảng Đức... bị ngập úng cục bộ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời thiết bị điện, tài sản có giá trị khỏi khu vực ngập úng.

Theo dự báo, từ nay đến ngày 19/5 tại tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa các nơi phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm dễ gây ngập úng tại các tuyến phố ở nơi trũng thấp ven sông, ven biển với độ sâu ngập phổ biến từ 30-50cm.