'Nữ quái' thất nghiệp dựng chuyện làm ăn, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng

Ngày 23/3, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Thanh Hồng (SN 1971, trú tại phường Vỹ Dạ, TP Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 1/2021, Lê Thị Thanh Hồng thuê trọ tại phòng 8B4, tầng 8, khu CT3, chung cư Aranya (phường Vỹ Dạ, TP Huế) để sinh sống cùng con gái út.

Mặc dù không có nghề nghiệp, không có nguồn thu nhập ổn định, sống dựa vào tiền con gái gửi từ TP.HCM hàng tháng, nhưng do muốn có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, Hồng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để tạo lòng tin với các bị hại.

Lê Thị Thanh Hồng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. (Ảnh: NM)

Cụ thể, Hồng tự nhận mình đang buôn bán hàng online, căn hộ đang thuê là tài sản của mình, con gái có công việc tốt với thu nhập cao, bản thân có nhiều mối quan hệ, am hiểu làm ăn và từng giúp nhiều người “trở nên giàu có” nhờ cho Hồng vay tiền để Hồng cho người khác vay lại với lãi suất cao.

Ngoài ra, Hồng còn bịa ra các lý do như cần tiền để làm sổ đỏ căn hộ, “lo chạy” công an, làm căn cước công dân…nhằm tiếp tục vay, mượn tiền của các bị hại.

Ban đầu, Hồng vay các khoản tiền nhỏ theo hình thức trả góp hàng ngày và thanh toán đầy đủ cả gốc lẫn lãi đúng hẹn để tạo niềm tin.

Sau đó, khi không còn khả năng chi trả, Hồng tiếp tục vay những khoản lớn hơn, lấy tiền vay sau trả cho khoản vay trước, đồng thời chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2023, Hồng nhiều lần vay, mượn tiền của các bị hại rồi chiếm đoạt.

Cơ quan tố tụng xác định, Hồng đã chiếm đoạt của hai bị hại với tổng số tiền là 1,937 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thanh Hồng 12 năm 6 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.