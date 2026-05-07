Lời khai rợn người của kẻ bạo hành đến chết bé gái 4 tuổi

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Hiệp khai đã ở chung với Tâm và cháu H. (4 tuổi, con riêng của Tâm) được khoảng 3 tháng. Thời gian đầu, Hiệp nói vẫn chăm sóc, mua đồ và chiều chuộng cháu bé. Từ tháng thứ hai, cho rằng cháu lì, không nghe lời, Hiệp bắt đầu dùng bạo lực để "dạy dỗ".

Bị can này nói rằng khoảng 2 tuần trước khi xảy ra án mạng, Hiệp nhiều lần đánh cháu bé bằng tay hoặc các vật dụng trong nhà. Ngoài ra, hắn còn tự nghĩ ra một số hình phạt nguy hiểm như bắt cháu H. đeo bình nước 5 lít trên cổ.

Nguyễn Minh Hiệp tại cơ quan công an.

Cũng theo lời khai, trong quá trình bạo hành cháu bé, bị can từng nghĩ đến khả năng hành vi của mình khiến nạn nhân tử vong, nhưng vẫn tiếp tục đánh, phạt cháu trong nhiều ngày. Có lần bé H. không ngủ, dậy chơi đồ chơi, lục đồ ăn lúc nửa đêm, Hiệp kéo cháu ra đánh, chửi, tát.

Một lần khác, vì cho rằng cháu “đi ăn chực”, Hiệp phạt không cho ăn trong 3 ngày liên tục.

Hiệp cũng khai, bình thường sau những lần đánh, nếu cháu bé vẫn sinh hoạt được thì hắn tiếp tục để cháu ở nhà hoặc đưa đi làm cùng. Khi người khác hỏi vì sao bị đánh, nạn nhân trả lời do “không ngoan nên bị đánh”.

Nguyễn Minh Hiệp khai thêm, khoảng 17h ngày 3/5, khi phát hiện cháu bé đi vệ sinh ra nhà, bị can nói lại với Bàn Thị Tâm rồi đi vào khu vực nhà vệ sinh, dùng vòi xịt để xịt nước vào vùng mặt cháu. Thấy cháu khóc, Hiệp dừng lại và đi ra ngoài. Lúc này, Tâm đang nấu cơm.

Một lúc sau, Hiệp quay trở lại nhà vệ sinh thì thấy đứa trẻ ngồi dưới sàn. Hắn tiếp tục khống chế cháu bằng chân rồi dùng vòi nước xịt nhiều lần vào vùng mặt, mũi, miệng của nạn nhân. Tâm có nói “thôi, dạy thế thôi”, Hiệp vẫn tiếp tục xịt thêm 2 lần nữa mới dừng lại.

Sau đó, cháu bé có biểu hiện yếu dần, không còn phản ứng như bình thường. Hiệp hoảng hốt gọi Tâm vào kiểm tra. Khi thấy tình trạng của con chuyển xấu, Tâm bế lên, còn Hiệp chuẩn bị khăn tắm để đặt cháu xuống và nhờ người thân gọi cấp cứu.

Hiệp thừa nhận hành vi của mình là sai trái, nói mục đích ban đầu là muốn dạy dỗ cháu bé, nhưng đã nhiều lần sử dụng bạo lực, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiệp cũng cho biết, Tâm đang mang thai con chung của hai người. Trong quá trình chung sống, Hiệp cho rằng cháu H. có biểu hiện đi vệ sinh không kiểm soát, thường xuyên không nghe lời trong khoảng một tháng gần đây, nhưng bị can nói không biết nguyên nhân vì sao cháu thay đổi như vậy.