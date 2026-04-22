Nữ NSƯT gây bất ngờ khi đu dây trên cao, đóng cảnh mạo hiểm ở tuổi 81

Phim Anh Hùng là một trong số những dự án điện ảnh sẽ ra mắt khán giả vào dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay. Bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Võ Thạch Thảo nhận được sự chú ý khi quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Hồng Ánh..., đặc biệt là NSƯT Lê Thiện.

Ở tuổi 81, việc NSƯT Lê Thiện góp mặt trong dự án này gây tò mò. Trong phim, nữ nghệ sĩ gạo cội gây bất ngờ khi có những phân cảnh đu dây trên cao khá mạo hiểm cùng Thái Hoà.

Nói về những phân cảnh này, nữ nghệ sĩ cho biết cảm thấy khá lo lắng từ khi đọc kịch bản. Theo đó, bà phải ngồi trên lưng bạn diễn rồi đu dây xuống từ trên cao.

"Khi thực hiện cảnh đó, tôi được mặc đai lưng bảo vệ, cùng Thái Hòa đu dây trên cao. Thái Hòa nhỏ con hơn tôi nên khi ngồi trên lưng cậu ấy, tôi rất lo vì sợ bạn mệt. Đã sợ và nghẹt thở, tôi còn sợ hơn khi nghe Thái Hoà la lên vì mắc kẹt", nữ nghệ sĩ kể.

NSƯT Lê Thiện không ngại đóng cảnh mạo hiểm ở tuổi 81.

Giải thích về việc này, Thái Hoà cho biết vì ráng gồng để cõng NSƯT Lê Thiện nên phần dưới của anh bị kẹt vào lan can. Sự cố bất ngờ khiến anh quên cả thoại.

NSƯT Lê Thiện đùa rằng mặt Thái Hoà khi ấy xanh lét, nhưng bà hạnh phúc khi được diễn với một người có tâm như vậy.

Ngoài ra, nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ dù bị đau lưng, song bà vẫn lăn xả quay phân cảnh này suốt 4-5 ngày liền. Ở tuổi 81, nữ nghệ sĩ vẫn không ngại dấn thân vào những cảnh đu lượn cao tầng để hoàn thành vai diễn của mình.

Nói thêm về lý do nhận vai diễn, nữ nghệ sĩ cho biết rất quý trọng những đạo diễn trẻ tâm huyết với sự nghiệp. Theo NSƯT Lê Thiện, tác phẩm điện ảnh đầu tay có ý nghĩa đặc biệt đối với một đạo diễn. Nên khi được đặt vấn đề, bà sẵn sàng sắp xếp thời gian, lịch trình để đồng hành.

Ngoài ra, Võ Thạch Thảo cũng là một trong những đạo diễn mà bà từng cộng tác và yêu quý, xem như con cháu của mình.

Thái Hoà tiếp tục có một vai diễn lăn xả hết mình.

Chia sẻ về độ an toàn của những cảnh mạo hiểm, đạo diễn Võ Thạch Thảo cũng tiết lộ phim thực chất có 2 bối cảnh.

“Ở bối cảnh thật, chúng tôi quay những cảnh có khói nhưng không có lửa. Ở bối cảnh dựng trong phim trường, chúng tôi quay những cảnh có lửa. Toàn bộ cảnh lửa đều có bên phòng cháy chữa cháy tham gia quản lý, hướng dẫn để mọi thứ được an toàn tuyệt đối. Những phân cảnh mạo hiểm cũng được đội ngũ chuyên gia đảm bảo an toàn cho diễn viên”, đạo diễn nói.

Ngoài ra, đội ngũ VFX cũng tham gia hậu kỳ, chỉnh sửa để những cảnh mạo hiểm được thể hiện chân thực nhất trên màn ảnh rộng.

Phim điện ảnh Anh Hùng được thực hiện bởi đạo diễn Võ Thạch Thảo và nhà sản xuất Timothy Linh Bùi. Câu chuyện phim theo chân Hùng - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn (Võ Tấn Phát) bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỷ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần.

Phim khởi chiếu từ ngày 24/4, nhân dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5.