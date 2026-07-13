Nữ điều dưỡng cứu nam thanh niên ngừng tim sau cơn co giật ở quán cà phê

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ lại hình ảnh nữ điều dưỡng của một bệnh viện ở Hà Nội nhanh trí cứu nam thanh niên lên cơn co giật toàn thân sau cú ngã. Người bệnh có mạch trở lại trước khi xe cấp cứu 115 đến tiếp nhận.

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Hà Nội cho biết sự việc xảy ra vào sáng cuối tuần khi chị cùng gia đình đang ngồi uống cà phê.

Cấp cứu 115 có mặt tại hiện trường (ảnh mạng xã hội)

"Mọi người đang tận hưởng một buổi sáng bình thường thì bất ngờ có tiếng hét thất thanh từ phía trong quán: “Có người ngã rồi!”. Theo phản xạ của một người làm nghề y, tôi lập tức chạy vào", chị Hương kể.

Trước mắt chị là một nam thanh niên khoảng ngoài 30 tuổi đang nằm trên nền nhà. Người bệnh rơi vào cơn co giật toàn thân, cơ thể co cứng rồi giật liên tục. Khung cảnh lúc đó khiến nhiều người xung quanh hoảng loạn, không biết phải xử trí như thế nào.

Ngay lập tức, chị Hương tiếp cận người bệnh, nới lỏng quần áo, giữ đầu và cổ ở tư thế an toàn nhằm hạn chế chấn thương trong quá trình co giật trên nền cứng.

Chị chia sẻ trong những trường hợp như vậy, điều quan trọng nhất là bảo đảm an toàn cho người bệnh, tuyệt đối không ghì giữ tay chân và không nhét bất cứ vật gì vào miệng, bởi những hành động này có thể gây thêm tổn thương. Cơn co giật kéo dài gần hai phút rồi dừng lại. Tuy nhiên, tình trạng sau đó còn nguy kịch hơn.

"Khi kiểm tra nhanh, tôi thấy người bệnh tím môi, miệng sùi nhiều bọt và không bắt được mạch. Lúc đó không còn thời gian để chần chừ", chị Hương nhớ lại.

Nữ điều dưỡng lập tức tiến hành hồi sức tim phổi theo đúng quy trình chuyên môn, đồng thời nhờ những người có mặt gọi cấp cứu 115.

Sau gần hai phút hồi sức, người bệnh bắt đầu có mạch trở lại. Nhịp tim rất nhanh, khoảng 170 lần mỗi phút. Môi dần hồng hơn nhưng trong khoang miệng còn nhiều đờm dãi nên chị tiếp tục xử trí đường thở và theo dõi sát.

Khoảng năm phút sau, nam thanh niên bắt đầu mở mắt, ý thức cải thiện dần. Sau đó, khoảng 15 phút sau, người bệnh đã tỉnh táo hơn. Cũng đúng lúc này, ê kíp cấp cứu 115 có mặt để tiếp tục chăm sóc và đưa bệnh nhân đến bệnh viện.

Chị Hương chia sẻ hy vọng sau sự cố này, người thanh niên sẽ được thăm khám đầy đủ để xác định nguyên nhân gây co giật và ngừng tuần hoàn, từ đó có hướng điều trị phù hợp, phòng tránh những biến cố tương tự trong tương lai.

Một lần nữa, sự việc cho thấy tầm quan trọng của việc sơ cứu đúng cách khi gặp người lên cơn co giật.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, đặt người bệnh ở nơi an toàn, tránh các vật cứng có thể gây chấn thương, không cố ghì giữ tay chân, không nhét thìa, đũa hay bất kỳ vật gì vào miệng người bệnh.

Nếu sau cơn co giật người bệnh không thở, không có mạch hoặc mất ý thức kéo dài, cần gọi cấp cứu ngay và tiến hành hồi sức tim phổi nếu đã được đào tạo. Phản ứng đúng trong những phút đầu có thể quyết định cơ hội sống còn của người bệnh.