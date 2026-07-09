Nam sinh viên y khoa kiên trì ép tim 30 phút cứu người bất tỉnh trên đường

(VTC News) -

Khoảng 10h ngày 7/7, trên đường đi qua khu vực Hồ Định Công (Hà Nội), sinh viên Bùi Trường Giang, lớp YK2023A, khóa 2023-2029, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam thấy một thanh niên bị ngã khỏi xe máy, được người đi đường đưa vào lề đường.

Nhận thấy tình huống nguy cấp, Giang lập tức dừng lại, tiếp cận nạn nhân và kiểm tra tình trạng sức khỏe. Khi tiếp cận, Giang nhận thấy nạn nhân có biểu hiện tái mặt, môi tím, niêm mạc nhợt. Quá trình kiểm tra ban đầu không ghi nhận mạch và nhịp thở.

Với kiến thức sơ cấp cứu được trang bị trong quá trình học tập, nam sinh viên cùng một người phụ nữ khác nhanh chóng thực hiện các thao tác ép tim, nâng hàm, duy trì hỗ trợ cho nạn nhân.

nam sinh ép tim cứu người bất tỉnh trên đường (Nguồn: Báo Đại biểu nhân dân)

Sau khoảng 15 phút sơ cứu, nam thanh niên vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Không bỏ cuộc, Giang tiếp tục thực hiện các thao tác cấp cứu.

Khoảng 30 phút sau, nạn nhân bắt đầu mở mắt, có thể tự thở và dần hồi phục. Giang cùng những người hỗ trợ không khỏi xúc động khi thấy tình trạng của nam thanh niên cải thiện.

Chia sẻ sau sự việc, Bùi Trường Giang cho biết đây là lần đầu tiên em gặp tình huống khẩn cấp trên đường. "Lúc mới tiếp cận nạn nhân, em có chút lo lắng, nhưng phản xạ của một sinh viên ngành y khiến em nghĩ rằng mình cần phải hành động ngay. Em cố gắng vận dụng những kiến thức đã được học để hỗ trợ người bệnh", Giang chia sẻ.

Nam sinh cho biết việc giúp đỡ người gặp nạn là điều bản thân cảm thấy cần làm. Sự việc cũng trở thành động lực để em tiếp tục học tập, rèn luyện, hướng tới mục tiêu trở thành bác sĩ giỏi, có tâm với nghề.

Đại diện Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam xác nhận Bùi Trường Giang hiện là sinh viên năm thứ 3, chuyên ngành Y khoa của Học viện. Theo đại diện nhà trường, hành động của nam sinh thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm của người thầy thuốc tương lai, đồng thời phản ánh hiệu quả trong công tác đào tạo, đặc biệt là việc gắn kiến thức chuyên môn với giáo dục y đức.

"Bên cạnh trang bị kiến thức chuyên môn, Học viện luôn chú trọng giáo dục y đức, bồi dưỡng tinh thần 'lương y như từ mẫu'", giúp sinh viên hình thành ý thức sẵn sàng cống hiến, đặt sức khỏe và tính mạng người bệnh lên hàng đầu", đại diện Học viện cho biết.