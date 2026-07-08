Nam sinh từng tự tử do bạo lực học đường ở Lâm Đồng thoát cơn nguy kịch

(VTC News) -

Ngày 8/7, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố thông tin, sau gần 2 tháng điều trị tích cực, bệnh nhi Đ.M.H. (14 tuổi, ngụ Lâm Đồng) đã tỉnh táo, tri giác cải thiện rõ rệt, tiếp xúc tốt và hầu như không để lại di chứng.

Trước đó, trưa ngày 15/5/2026, sau khi đi thi về và gặp mẹ khoảng 10 phút, em H. được gia đình phát hiện trong tư thế treo cổ tại phòng ngủ, cơ thể đã tím tái.

Người nhà lập tức tiến hành ép tim, thổi ngạt tại chỗ rồi đưa em đến bệnh viện địa phương để đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc chống co giật trước khi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Nam sinh lớp 8 tử tự do bạo lực học đường điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố. (Ảnh: BVCC)

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng cực kỳ nguy kịch với hôn mê sâu, co giật và co cứng liên tục, môi tím tái, phổi có nhiều ran ẩm, vùng cổ xuất hiện vết hằn sâu do dây treo, cằm xây xát.

Kết quả xét nghiệm và chụp CT sọ não, cột sống cổ ghi nhận bệnh nhi tổn thương não do thiếu oxy, chẩn đoán ngạt do treo cổ, trật xoay đốt sống. Trước tình huống trên, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa Ngoại Thần kinh, tiến hành nẹp cố định cổ và triển khai phác đồ điều trị tích cực, toàn diện.

Các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa Ngoại Thần kinh, tiến hành nẹp cố định cột sống cổ và triển khai phác đồ điều trị tích cực. Bệnh nhi được duy trì thở máy, sử dụng kháng sinh và thuốc chống co giật truyền tĩnh mạch liên tục. Song song đó, ê-kíp điều trị thực hiện vật lý trị liệu, xoay trở hằng ngày để phòng ngừa loét do nằm lâu.

Qua quá trình khai thác tâm lý sau khi bệnh nhi tỉnh táo, em cho biết bản thân rơi vào khủng hoảng tâm lý kéo dài vì thường xuyên bị một nhóm bạn tại trường chặn đường đòi tiền.

Em phải đưa tiền hằng ngày, nếu không có sẽ bị cộng dồn và tiếp tục bị ép phải nộp đủ. Những áp lực và sợ hãi kéo dài được cho là đã khiến em có hành động dại dột. Hiện bên cạnh việc điều trị thể chất, các chuyên viên tâm lý của bệnh viện đang tiếp tục hỗ trợ để giúp em ổn định tinh thần và vượt qua sang chấn.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần dành nhiều thời gian quan tâm, lắng nghe và đồng hành cùng con để kịp thời phát hiện những thay đổi về tâm lý hoặc các khó khăn mà trẻ gặp phải trong học tập, cuộc sống.

Gia đình cũng cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường nhằm phát hiện sớm, can thiệp và hỗ trợ trẻ khi có dấu hiệu bị bạo lực học đường hoặc rơi vào khủng hoảng tâm lý, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.