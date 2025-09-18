Ninh Dương Story hủy fan meeting, hoàn tiền cho khán giả

(VTC News) -

Tối 18/9, bộ đôi sáng tạo nội dung Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương) đăng thông báo hủy buổi fan meeting.

Trước đó, cả hai đã có mặt tại TP.HCM nhiều ngày để chuẩn bị cho sự kiện dự kiến tổ chức ngày 27/9 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, với quy mô khoảng 1.000 ghế.

Theo chia sẻ, quyết định dừng chương trình được đưa ra trong bối cảnh sự kiện vốn chỉ là buổi giao lưu, biểu diễn đã được cấp phép bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận không mong muốn.

Bộ đôi sáng tạo nội dung Ninh Dương Story thông báo huỷ fan meeting vào tối 18/9.

"Sự việc hẳn đã ảnh hưởng đến cảm xúc của rất nhiều người, trong đó có các bạn, những người mà chúng mình luôn muốn mang đến những điều tích cực. Với trách nhiệm của những người làm sáng tạo nội dung, chúng mình không muốn để những điều tiêu cực đó ảnh hưởng thêm đến cộng đồng. Vì vậy, sau khi suy nghĩ rất kỹ, chúng mình quyết định sẽ dừng tổ chức sự kiện", Ninh Dương Story viết.

Đối với vé đã bán, cặp đôi cam kết hoàn tiền toàn bộ. Đồng thời, để tri ân tình cảm của người hâm mộ, họ gửi tặng 1.338 khán giả đã mua vé một bộ quà tặng.

Với những khán giả ở xa đã phát sinh chi phí vé máy bay, Ninh Dương Story cho biết sẽ mở form ghi nhận để hỗ trợ một phần chi phí. Ngoài ra, toàn bộ chi phí cho các dự án fan đã và đang chuẩn bị cho sự kiện cũng sẽ được nhóm chi trả.

Trong bài đăng, Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương cũng đề cập đến những thông tin sai lệch, suy diễn áp đặt về các vấn đề xã hội, thậm chí xuất hiện tin giả gây ảnh hưởng dư luận trong thời gian qua. Cặp đôi cho biết đã tham khảo ý kiến luật sư, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và đảm bảo thông tin minh bạch.

Fan meeting của hai nhà sáng tạo nội dung vấp phải nhiều tranh cãi.

Chiều 18/9, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM xác nhận đã nhận hồ sơ xin phép tổ chức chương trình Buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi của Công ty cổ phần The Bros Việt Nam.

Ngày 11/9, Sở đã có văn bản chấp thuận cho đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật theo đúng quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP.

Các cơ quan đang phối hợp với đơn vị tổ chức thẩm định nội dung theo đề nghị; đồng thời phúc khảo chương trình, kiểm tra một số phương án đảm bảo do đơn vị tổ chức chuẩn bị.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, chương trình buổi giao lưu cùng Nguyễn Tùng Dương và Ninh Anh Bùi chưa thực hiện đầy đủ thủ tục hành chính về hoạt động quảng cáo. Các nội dung có yếu tố thương mại khác cũng nằm ngoài phạm vi quản lý của Sở.

Những ngày qua, sự kiện fan meeting của Ninh Dương Story đã vấp phải làn sóng tranh luận gay gắt. Nhiều khán giả cho rằng mức giá vé công bố quá cao so với tầm ảnh hưởng thực tế của cặp đôi. Trong khi Ninh Dương Story vốn chỉ được biết đến là nhà sáng tạo nội dung với câu chuyện tình yêu được quan tâm.

Chính vì vậy, nhiều khán giả băn khoăn liệu một chương trình với mức giá vé cao như vậy sẽ được xây dựng ra sao để tương xứng với kỳ vọng và số tiền mà người hâm mộ bỏ ra.