Ninh Bình xử phạt 765 vụ vi phạm khai thác thủy sản, thu hơn 16 tỷ đồng

Theo báo cáo, thời gian qua, Ninh Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Tỉnh xác định đây là nhiệm vụ cấp bách, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, nếu để xảy ra vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Hải đội Biên phòng 1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình kịp thời phát hiện, xử lý một phương tiện vi phạm trong lĩnh vực thủy sản.

Tính đến ngày 24/3/2026, toàn tỉnh có 1.384 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên. Trong đó, 100% tàu cá đã được đăng ký, đánh dấu và cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Đáng chú ý, tỷ lệ tàu cá từ 15m trở lên đang hoạt động được lắp thiết bị giám sát hành trình (VMS) đạt 99,5%, góp phần kiểm soát chặt chẽ hoạt động trên biển.

Đối với các tàu không đủ điều kiện hoạt động, địa phương đã giao lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ tại nơi neo đậu, kiên quyết không để tham gia khai thác. Từ đầu năm 2026 đến nay, 7.042 lượt tàu đã thực hiện thủ tục khai báo rời, cập cảng qua hệ thống điện tử.

Đặc biệt, các lực lượng chức năng đã xác minh, xử lý 100% trong số 471 tàu cá mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình trên 6 giờ khi hoạt động trên biển. Với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, tỉnh đã xử lý dứt điểm. Trong đó, 8/8 tàu vượt quá vùng được phép khai thác đều bị xử phạt với tổng số tiền 1,15 tỷ đồng.

Cùng với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tuân thủ quy định pháp luật cũng được tăng cường. Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử tiếp tục được triển khai, góp phần minh bạch hóa hoạt động khai thác.

Những kết quả trên được đặt trong yêu cầu chung về siết chặt chống khai thác IUU trên phạm vi cả nước. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu tỉnh Ninh Bình cùng các địa phương ven biển cần tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực biển giáp ranh; kiên quyết ngăn chặn, xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được đánh giá là bước đi cụ thể, góp phần cùng cả nước thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.