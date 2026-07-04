Những ngày không nghỉ ở nghĩa trang Trảng Bom để tìm lại tên cho các liệt sĩ

Những ngày đầu tháng 7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom (TP Đồng Nai), cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều lực lượng đang khẩn trương khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính cho hàng trăm liệt sĩ còn nằm trong các phần mộ chưa rõ thông tin.