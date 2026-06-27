Những mái nhà lãng mạn ở Paris hóa 'lò nướng' giữa nắng nóng kỷ lục

(VTC News) -

Từng coi căn hộ áp mái nhỏ ở trung tâm Paris là "món hời", Amelie Kenney giờ chỉ mong có thể chuyển đi nơi khác sau những ngày nắng nóng kỷ lục khiến không gian sống của cô chẳng khác nào một lò nướng.

Từ ban công nhỏ chỉ vừa một người đứng, cô gái 23 tuổi có thể ngắm dải mái nhà màu xám đặc trưng của Paris, thậm chí nhìn thấy cả Vương cung thánh đường Sacré-Coeur trên đồi Montmartre.Tuy nhiên, những tuần gần đây, căn hộ tầng áp mái này trở thành nơi gần như không thể ở nổi mỗi khi nhiệt độ ngoài trời vượt 40°C.

"Đây là tuần tệ nhất kể từ khi chúng tôi chuyển đến đây", Kenney nói. "Căn hộ hứng nắng suốt cả ngày và gần như không có lúc nào mát mẻ".

Những căn hộ áp mái đặc trưng ở Paris, Pháp. (Ảnh: 123rf)

Khi châu Âu trải qua một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất lịch sử, những căn hộ áp mái vốn được xem là biểu tượng lãng mạn của Paris lại trở thành mối đe dọa sức khỏe đối với hàng nghìn cư dân.

Nghiên cứu của Cơ quan Y tế Công cộng Pháp cho thấy những người sống trong các căn hộ nằm ngay dưới mái nhà ở Paris có nguy cơ tử vong do nắng nóng cao gấp hơn bốn lần so với những nơi ở khác.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa The Lancet Planetary Health chỉ ra Paris là thành phố có nguy cơ tử vong liên quan đến nắng nóng cao nhất trong số 30 thủ đô châu Âu được khảo sát.

Nguyên nhân nằm ngay trên những mái nhà nổi tiếng của thành phố.

Khoảng ba phần tư mái nhà Paris được lợp bằng kẽm - vật liệu đã tạo nên khung cảnh đặc trưng của thành phố và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Kẽm bền, dễ tạo hình và có thể tái chế, nhưng cũng hấp thụ và truyền nhiệt rất nhanh.

"Mọi người thường thấy những mái nhà Paris rất lãng mạn và hình dung về những căn gác xép đầy chất nghệ sĩ. Nhưng thực tế, phần lớn người sống ở đó là sinh viên hoặc người thu nhập thấp", bà Maider Olivier, đại diện Quỹ Nhà ở cho Người yếu thế (Foundation for Housing for the Disadvantaged), cho biết.

Theo bà Olivier, các căn hộ áp mái không chỉ hấp thụ nhiệt mạnh mà còn rất khó tạo luồng gió đối lưu để hạ nhiệt vào ban đêm.

Kenney và người bạn Francesca Pilia thuê chung căn hộ tầng sáu với giá hơn 700 euro (hơn 20 triệu đồng) mỗi tháng vì đây là lựa chọn rẻ nhất họ có thể tìm được ở Paris.

Căn phòng chỉ đủ chỗ đặt một chiếc giường đôi, bàn làm việc và đàn piano điện. Cửa sổ duy nhất hướng về phía tây, đón ánh nắng trực tiếp từ giữa trưa đến tận chiều tối.

"Chúng tôi chọn nơi này vì giá rẻ. Tôi thích đứng trên cao nhìn xuống quảng trường và cuối tuần còn có thể xem các buổi biểu diễn bên dưới", Kenney chia sẻ. "Nhưng giờ đây, nếu có thể tôi chắc chắn bỏ thêm tiền để chuyển đi nơi khác".

Một góc bên trong căn hộ áp mái của Amelie Kenney và Francesca Pilia. (Ảnh: Euronews)

Theo Euronews, việc thích ứng với các đợt nắng nóng ở Paris không hề đơn giản.

Không giống các trung tâm thương mại, rạp chiếu phim hay cao ốc văn phòng hiện đại được trang bị điều hòa, phần lớn căn hộ trong khu trung tâm lịch sử không có hệ thống làm mát. Nhiều quy định bảo tồn kiến trúc cũng khiến chủ nhà không thể lắp thêm mái che, cửa chớp hoặc cải tạo mái để giảm hấp thụ nhiệt.

"Có những người không được phép cách nhiệt mái nhà hay lắp cửa chớp vì các quy định bảo tồn cảnh quan", bà Maider Olivier nói. "Những quy định ấy bảo vệ các mái nhà Paris, nhưng lại không bảo vệ những người đang sống bên dưới".

Là người Australia và Italy, Kenney cùng Pilia không xa lạ với thời tiết nóng bức. Tuy nhiên, nền nhiệt tại Paris trong những ngày gần đây vượt quá sức chịu đựng của họ, khi thường trên 40°C vào ban ngày và khoảng 25°C vào ban đêm.

Hai cô gái mua thêm quạt điện, liên tục tắm nước lạnh, dùng khăn ướt lau người và uống nhiều nước để chống nóng.

Điều khó chịu nhất là mỗi đêm họ đều phải lựa chọn giữa sức nóng và tiếng ồn.

"Tôi tỉnh giấc vì quá nóng nên mở cửa sổ. Một tiếng sau lại thức dậy vì tiếng ồn bên ngoài quá lớn và phải đóng cửa lại", Kenney nói. "Cứ như vậy lặp đi lặp lại, thực sự là giai đoạn khó chịu".

Cơ quan Khí tượng Quốc gia Pháp Météo-France dự báo đợt nóng hiện nay sẽ dịu dần trong những ngày tới nhưng nền nhiệt mùa hè năm nay nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao hơn trung bình.

Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến những đợt nắng nóng tại châu Âu xuất hiện sớm hơn, kéo dài và khốc liệt hơn.