Pháp phá vỡ hơn 100 kỷ lục nhiệt độ cao nhất mọi thời đại

(VTC News) -

Theo Đài BFM, tổng cộng 459 kỷ lục nhiệt độ đã bị phá vỡ hoặc san bằng trên toàn nước Pháp trong ngày 22/6, trong đó có 102 kỷ lục cao nhất từng được ghi nhận.

Tại thành phố Bordeaux, nhiệt độ đạt 41,9°C, mức cao nhất trong 106 năm quan trắc. Thành phố Saintes cũng thiết lập mức nhiệt cao nhất kể từ khi bắt đầu lưu trữ dữ liệu khí tượng cách đây 111 năm.

Cơ quan khí tượng Meteo-France cho biết ngày 22/6 là ngày nóng thứ ba từng được ghi nhận tại Pháp kể từ năm 1947.

Một nhiệt kế điện tử ngoài trời ghi nhận mức nhiệt 40°C ở Toulouse, miền nam nước Pháp, ngày 22/6. (Ảnh: Reuters)

Không chỉ ban ngày, nước Pháp còn trải qua đêm nóng nhất trong vòng 7 năm qua. Nhiệt độ trung bình toàn quốc từ tối 22 đến sáng 23/6 ở mức khoảng 21,4°C, cao nhất kể từ đợt nắng nóng lịch sử năm 2019.

Tại Paris, nhiệt độ thấp nhất trong đêm ở mức 24,2°C, phá vỡ kỷ lục tồn tại gần một thập kỷ.

Meteo-France nâng mức cảnh báo lên đỏ đối với 49 tỉnh thành và cảnh báo cam đối với 40 tỉnh thành khác. Dự báo nhiệt độ tiếp tục tăng trong những ngày tới, với nhiều khu vực duy trì mức 40°C vào ban ngày và từ 23 - 26°C vào ban đêm.

Đợt nắng nóng đang gây ảnh hưởng mạnh tới đời sống người dân Pháp. Bộ trưởng Giáo dục Pháp Édouard Geffray cho biết 845 trường học phải đóng cửa trong ngày 22/6, trong khi khoảng 1.800 trường khác điều chỉnh thời gian học để cho học sinh về nhà sớm.

Các tuyến đường sắt cũng bị ảnh hưởng khi nhiệt độ cao làm gia tăng nguy cơ cong vênh đường ray và hư hỏng hệ thống điện. Tại vùng Île-de-France, khoảng 10% số chuyến tàu bị hủy để giảm áp lực lên hạ tầng giao thông.

Giới chức cũng cấm uống rượu bia tại các khu vực đang ở mức "cảnh báo đỏ" và yêu cầu hạn chế tiêu thụ đồ uống có cồn tại các sự kiện âm nhạc ngoài trời nhằm giảm nguy cơ mất nước, đồng thời giúp lực lượng y tế tập trung chăm sóc các nhóm dễ tổn thương.

Người dân giải nhiệt tại Đài phun nước Trocadero cạnh Tháp Eiffel ở Paris, Pháp, ngày 22/6. (Ảnh: Reuters)

Nắng nóng cực đoan đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng.

Người phát ngôn Lực lượng Bảo vệ dân sự Pháp Jérôme Boulanger cho biết ít nhất 13 người đã chết đuối kể từ cuối tuần qua khi tìm cách giải nhiệt tại sông hồ và các khu vực tự nhiên.

"Giải nhiệt và bổ sung nước là điều cần thiết trong thời tiết như hiện nay, nhưng mọi người chỉ nên bơi tại những khu vực có lực lượng cứu hộ giám sát", ông Boulanger nói.

Tại miền đông nam nước Pháp, hai trẻ em 2 và 4 tuổi được phát hiện tử vong trong ôtô của gia đình tại thành phố Carpentras hôm 22/6. Công tố viên địa phương Hélène Mourges cho biết nguyên nhân cụ thể đang được điều tra, song nắng nóng được xem là giả thuyết hàng đầu.

Trước đó một ngày, ba người khác, gồm hai nam giới và một phụ nữ từ 80 đến 95 tuổi, đã tử vong khi nhiệt độ tại nhiều nơi vượt ngưỡng 40°C.

Nắng nóng cực đoan không chỉ ảnh hưởng tới Pháp mà còn lan rộng trên khắp châu Âu.

Tây Ban Nha ghi nhận nhiệt độ lên tới 45°C tại một số khu vực và phát cảnh báo đỏ trên diện rộng. Italy mở rộng cảnh báo nắng nóng tới nhiều thành phố lớn, trong khi Anh, Đức, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ cũng đang đối mặt với nền nhiệt cao bất thường.

Nhà nghiên cứu Akshay Deoras tại Trung tâm Khoa học Khí quyển Quốc gia của Đại học Reading (Anh), cho biết biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các đợt nắng nóng trở nên dữ dội hơn nhiều so với trước đây.

"Biến đổi khí hậu đã tạo nền tảng cho những hiện tượng như thế này, làm bầu khí quyển tích tụ thêm nhiệt và khiến các đợt nóng cực đoan trở nên nghiêm trọng hơn đáng kể so với trong quá khứ", ông nói.

Theo các nghiên cứu gần đây, hơn 62.000 người đã tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng tại châu Âu trong năm 2024 - năm nóng nhất từng được ghi nhận trên lục địa này.

Các chuyên gia cảnh báo con số này có thể tiếp tục gia tăng khi nhiệt độ toàn cầu không ngừng lập những kỷ lục mới.