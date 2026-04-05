Nhóm nam sinh ở Gia lai đi tắm biển, 1 người bị sóng cuốn mất tích

Đại diện lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết, hiện lực lượng chức năng địa phương đang tích cực tổ chức tìm kiếm nam sinh lớp 12 mất tích khi tắm biển chiều 5/4.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, một nhóm học sinh lớp 12 trường Chuyên Hùng Vương, (thuộc phường Diên Hồng) gồm: N.T.S; H.T; V.H.Q; N.N.H; T.N.M; H.Đ.A.H (đều sinh năm 2008) đi tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu đoạn gần đường Ngọc Hân Công Chúa (phường Quy Nhơn)

Trong lúc tắm, 2 nam sinh N.N.H và H.Đ.A.H không may bị đuối nước. Ngay sau đó người dân khu vực kịp thời cứu được N.N.H đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Còn nam sinh H.Đ.A.H bị sóng cuốn trôi, vẫn chưa tìm thấy.

Khu vực biển tại đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), nơi nam sinh H.Đ.A.H vẫn đang bị mất tích do sóng cuốn.

Theo Ban Giám hiệu Trường Chuyên Hùng Vương thông tin, các em học sinh lớp 12 của Trường đang tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tại phường Quy Nhơn. Đến hiện tại nam sinh N.N.H đang được cấp cứu tại bệnh viện, sức khỏe đã ổn định.

Hiện các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vẫn đang tích cực tìm kiếm nam sinh mất tích. Do trời đã tối, đội bay flycam chưa thể triển khai hỗ trợ khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai thông báo người dân và du khách nếu có thông tin liên quan, vui lòng báo ngay cho cơ quan chức năng để hỗ trợ công tác tìm kiếm. Đồng thời cảnh báo người dân và du khách thời tiết đang biển động, sóng lớn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, mọi người tuyệt đối cẩn trọng khi tắm biển.

Trong năm 2025, tại các khu vực biển trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tục xảy ra các vụ tai nạn đuối nước thương tâm khi tắm biển. Nguyên nhân được xác định, mặc dù có cảnh báo biển động của các cơ quan, lực lượng chức năng nhưng người dân và du khách chủ quan.

Cụ thể ngày 29/9/2025, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai cảnh báo vùng biển Gia Lai có gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Tuy nhiên ông N.T.D. (56 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn) vẫn ra khu vực biển phía sau Công viên Thiếu nhi (phường Quy Nhơn Nam) tắm và sau đó bị đuối nước.

Mặc dù một số người dân phát hiện bơi ra cứu vớt, đưa ông N.T.D vào bờ hô hấp nhân tạo nhưng người này không qua khỏi.