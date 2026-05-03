Nhiều trường sư phạm bỏ tổ hợp A00, C00 khi xét tuyển ngành Giáo dục tiểu học

Mùa tuyển sinh năm 2026 ghi nhận việc nhiều cơ sở đào tạo giáo viên bỏ tổ hợp truyền thống A00 (Toán, Lý, Hóa) và C00 (Văn, Sử, Địa) khỏi danh mục xét tuyển ngành Giáo dục tiểu học.

Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngành Giáo dục tiểu học chỉ xét duy nhất tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh). Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng xác định D01 là tổ hợp gốc cho ngành này.

Tại Trường Đại học Sư phạm Vinh, ngành Giáo dục tiểu học xét tuyển hai tổ hợp là D01 và C03 (Văn, Toán, Lịch sử). Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên xét ba tổ hợp gồm D01, C03 và C01 (Toán, Văn, Vật lý).

Trường Đại học Sư phạm Huế xét bốn tổ hợp là B03 (Toán, Sinh, Ngữ văn), C03 (Văn, Toán, Lịch sử), C04 (Văn, Toán, Địa lý) và D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh).

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng xét năm tổ hợp gồm D01, C03, C04, X02 (Toán, Văn, Tin học) và X03 (Toán, Văn, Công nghệ công nghiệp).

Đáng chú ý, Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn lựa chọn Ngữ văn và Tiếng Anh là hai môn cốt lõi trong tất cả các tổ hợp xét tuyển. Sáu tổ hợp gồm: Văn, Tiếng Anh, Toán; Văn, Tiếng Anh, Vật lý; Văn, Tiếng Anh, Hóa học; Văn, Tiếng Anh, Sinh học; Văn, Tiếng Anh, Lịch sử; Văn, Tiếng Anh, Địa lý.

Như vậy, hai tổ hợp A00 và C00 không còn được sử dụng trong xét tuyển ngành Giáo dục tiểu học tại các trường nêu trên, trong khi những năm trước vẫn được áp dụng.

Không chỉ riêng ngành này, mùa tuyển sinh năm 2026 cũng ghi nhận nhiều trường đại học không còn xét tuyển A00 và C00. Trong đó, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến không xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo.

Toàn bộ 23 trường quân đội cũng không sử dụng tổ hợp C00, thay bằng các tổ hợp có Toán và Ngữ văn.

Một số trường như Trường Đại học Công nghệ TP.HCM và Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng dự kiến không xét A00 và C00 ở nhiều ngành đào tạo.

Trường Đại học Luật TP.HCM không xét A00 và C00 bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thay vào đó sử dụng các tổ hợp có Văn, Tiếng Anh hoặc Toán, Tiếng Anh tùy ngành.