'Nhị Lang Thần' của Tây du ký: Nam thần màn ảnh, U80 vẫn phong độ

Trong Tây du ký, một trong ba nhân vật khiến Tôn Ngộ Không khó lòng địch nổi chính là Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần còn có tên gọi Nhị Lang chân quân, Dương Tiễn hay Tiểu Thánh. Nhân vật này được biết đến là chiến thần của Thiên đình, có 72 phép biến hóa thần thông.

Ngoài ra, nhân vật Nhị Lang Thần còn có dung mạo tuấn tú, vóc dáng cao ráo, vạm vỡ, thần thái chính trực. Vai diễn Nhị Lang Thần do Lâm Chí Khiêm thủ vai tuy chỉ là một vai phụ nhưng vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả bởi vẻ ngoài oai phong.

Nam thần màn ảnh khiến nhiều bạn diễn nữ si mê

Diễn viên Lâm Chí Khiêm xuất thân từ đoàn ca múa tỉnh Phúc Kiến. Ông được đạo diễn Dương Khiết phát hiện trong thời gian đoàn phim khởi quay ở Tuyền Châu (Phúc Kiến). Ông chính là học trò của võ sư nổi tiếng Vạn Lại Thanh - người được phong là "Thiên hạ vô địch thủ".

Nam diễn viên không chỉ điển trai, cao lớn mà còn có khí chất mạnh mẽ, tướng mạo rất phù hợp với vai diễn võ hiệp.

Thời điểm quay Tây du ký, Lâm Chí Khiêm vốn là chỉ đạo võ thuật của đoàn phim. Vì sở hữu dung mạo phù hợp nên ông được đạo diễn Dương Khiết tin tưởng giao cho vai diễn Nhị Lang Thần. Lâm Chí Khiêm đã không phụ sự kỳ vọng của nữ đạo diễn khi hoàn thành xuất sắc nhân vật này. Với các bản mới sau này, chưa ai vượt được "cái bóng" của tài tử này.

Vai diễn Nhị Lang Thần do Lâm Chí Khiêm thủ vai.

Lâm Chí Khiêm là người hào hiệp, nghĩa khí nhưng sống khép kín và ít nói. Về võ nghệ, có thể coi ông là “cao thủ” khi từng là học trò của bậc thầy võ thuật Vạn Lại Thanh và từng là vệ sĩ của Tưởng Giới Thạch.

Chính vì vẻ ngoài ấn tượng, nam diễn viên khiến nhiều bạn diễn nữ “xiêu lòng” thời điểm đóng Tây du ký. Một vài diễn viên đánh tiếng muốn kết hôn nhưng đều bị tài tử từ chối. Sau nhiều năm, chàng “Nhị Lang Thần” mới hé lộ về tình yêu bí mật trên phim trường.

Thời trẻ, ông từng được xem là "nam thần màn ảnh".

Theo đó, nữ diễn viên Trương Thanh thủ vai Vạn Thánh công chúa phải lòng và tìm cách thể hiện tình cảm với nam diễn viên. Nhiều lần bị từ chối khéo, Trương Thanh đành ngậm ngùi từ bỏ ý định.

U80 phong độ, sống kín tiếng

Năm 1987, Lâm Chí Khiêm khiến cả đoàn phim bất ngờ khi thông báo đã kết hôn. Bà xã của Lâm Chí Khiêm là vận động viên điền kinh, từng đoạt huy chương vàng cấp quốc gia ở cự li 100m. Nói về lý do quyết định kết hôn, Lâm Chí Khiêm tiết lộ là do mẹ ông rất thích cô.

Sau thành công của Tây du ký, Lâm Chí Khiêm trở nên nổi tiếng. Dù tham gia trong một số tác phẩm như Tay súng Paris (1989), Truy bắt khẩn cấp (2001)… nhưng vai diễn Nhị Lang Thần vẫn được coi là thành công nhất trong sự nghiệp. Nam diễn viên không tập trung vào diễn xuất mà chủ yếu làm tư vấn võ thuật cho các đoàn phim.

Tài tử vẫn phong độ ở tuổi U80.

Ông từng là phó hội trưởng hội nghiên cứu võ thuật Phúc Kiến, cố vấn võ thuật của phái võ Tự nhiên môn Trung Quốc. Năm 1988, ông xuất sắc đoạt chức vô địch boxing Hoa Đông.

Hiện tại Lâm Chí Khiêm đã ở tuổi U80 song vẫn vẫn rất phong độ, minh mẫn. Nhiều năm qua, Lâm Chí Khiêm chọn sống kín tiếng, hầu như không chia sẻ hình ảnh gia đình. Theo truyền thông Hoa ngữ, ông và vợ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Họ có với nhau một cô con gái.