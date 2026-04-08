Người Việt chi 726.500 tỷ đồng tại các cửa hàng ăn uống trong năm 2025

Báo cáo thị trường Kinh doanh ẩm thực (F&B) tại Việt Nam năm 2025 do iPOS.vn và Nestlé Professional công bố cho thấy thị trường đang bước vào một trạng thái phát triển chậm và ổn định hơn, không còn tăng nóng như trước.

Cả nước hiện có khoảng 329.500 cửa hàng kinh doanh, chỉ tăng 2% so với năm 2024, trong đó, 33,5% số cửa hàng tập trung tại TP.HCM và 19% tại Hà Nội.

Doanh thu cũng tăng nhẹ 5,5%, đạt khoảng 726.500 tỷ đồng. Trong đó, ngành đồ ăn chạm mốc 600.000 tỷ đồng; đồ uống đạt 125.000 tỷ đồng.

Theo ông Vũ Thanh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần iPOS, nhìn ở góc độ tích cực, thị trường F&B tại Việt Nam đang bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn. Tăng trưởng không còn đến từ việc mở rộng ồ ạt, mà chuyển dần sang chiều sâu, với trọng tâm là năng lực vận hành, khả năng thích ứng và sức bền của từng mô hình kinh doanh.

"So với giai đoạn tăng trưởng thần tốc của nhiều năm trước, đây là mức tăng khiêm tốn hơn, song vẫn phản ánh một thực tế quan trọng, là nhu cầu chi tiêu cho ăn uống của thực khách Việt chưa suy yếu", ông Hùng khẳng định.

Điển hình là có tới 65,58% doanh nghiệp ghi nhận doanh thu ổn định hoặc tăng trưởng so với năm 2024, dù tới 69,38% doanh nghiệp chịu áp lực từ giá nguyên vật liệu tăng vọt.

Người tiêu dùng cũng không có xu hướng chi tiêu thắt lưng buộc bụng mà sẵn sàng chi mạnh tay hơn cho các trải nghiệm đáng tiền.

Với ngành đồ uống, nhóm chỉ tiêu từ 35.000 đồng trở lên chiếm đa số, với 57,58% thị phần, khẳng định nhu cầu mua trải nghiệm và không gian vẫn chiếm ưu thế.

Còn với nhóm hàng ăn, mức chi cho bữa trưa đã phổ biến từ 31.000 - 50.000 đồng.

Kinh tế khó khăn, người tiêu dùng Việt vẫn không thắt lưng buộc bụng với dịch vụ ăn uống, mà chi tiêu có chọn lọc, đầu tư cho trải nghiệm hơn.

Bên cạnh đó, các yêu cầu về hóa đơn điện từ, chuẩn hóa kê khai thuế và hoàn thiện nghĩa vụ lao động đang được doanh nghiệp nhìn nhận như một khoản chi phí “trưởng thành” tất yếu. Việc chuẩn hóa các điều kiện kinh doanh giúp thị trường sàng lọc các mô hình thiếu bền vững, để hướng tới một môi trường kinh doanh ẩm thực chuyên nghiệp và công bằng hơn.

Năm 2026, thị trường F&B Việt Nam dự báo sẽ đạt mốc 333.600 cửa hàng, với tổng doanh thu kỳ vọng chạm ngưỡng 760.000 tỷ đồng, duy trì đà tăng trưởng ổn định như năm 2025.

Đây cũng là giai đoạn được xem là "chuyển mình" từ tăng trưởng nóng sang phát triển thực chất. Làn sóng mở quán ồ ạt theo phong trào sẽ nhường chỗ cho những mô hình vận hành bài bản, kiểm soát tốt chi phí và có tư duy kinh doanh rõ ràng.

Đặc biệt, việc tuân thủ pháp lý sẽ không còn là rào cản, mà trở thành “tấm vé vàng” giúp các doanh nghiệp F&B bứt phá và xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững.