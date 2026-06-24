Người thân liệt sĩ nhận kết quả giám định ADN sau hơn nửa thế kỷ tìm kiếm vô vọng

(VTC News) -

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thông qua kết quả giám định ADN và đối chiếu thông tin thân nhân, cơ quan chức năng xác định hài cốt liệt sĩ an táng tại mộ số 52, hàng 2, lô B, khu B, Nghĩa trang Liệt sĩ Ngã Bảy - Phụng Hiệp (TP Cần Thơ) là của liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát (quê xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn cũ (nay là xã Minh Dân, tỉnh Thanh Hóa).

Liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát (SN 1952) nguyên là Trung đội phó, chiến đấu tại chiến trường Nam Bộ, hy sinh ngày 20/10/1972.

Hơn nửa thế kỷ qua, người chiến sĩ ấy nằm lại đất phương Nam với phần mộ chưa đầy đủ thông tin, khiến gia đình luôn đau đáu nỗi mong chờ một ngày tìm lại được người thân.

Mỗi mẫu ADN, mỗi thông tin của thân nhân liệt sĩ được thu nhận đều góp phần hình thành và hoàn thiện kho dữ liệu ADN quốc gia, tạo cơ sở quan trọng phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Giờ đây, sau 54 năm, điều mong mỏi ấy đã trở thành hiện thực. Thông qua việc đối sánh ADN của thân nhân, danh tính liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát được xác định chính xác, khép lại hành trình dài đằng đẵng của sự chờ đợi và mở ra niềm an ủi lớn lao đối với gia đình.

Tại Thanh Hóa, hiện vẫn còn hàng chục nghìn liệt sĩ chưa xác định hoặc thiếu thông tin về phần mộ.

Mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát là một trong hơn 37.000 mẫu ADN được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thu nhận trong các đợt cao điểm năm 2025.

Được biết, Thanh Hóa là một trong những địa phương hoàn thành sớm việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ và hiện cũng là địa phương có số lượng mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đã thu nhận lớn nhất cả nước.

Thanh Hóa có 8 liệt sĩ được xác định thông tin bằng phương pháp giám định ADN.

Việc xác định chính xác danh tính liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát càng có ý nghĩa khi cả nước đang đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Cùng với cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ do Bộ Công an triển khai, “Chiến dịch 500 ngày đêm” của Bộ Quốc phòng cũng đang được thực hiện quyết liệt trên phạm vi toàn quốc với mong muốn đưa các anh trở về với gia đình, quê hương bằng chính tên tuổi của mình.