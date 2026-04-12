Ngắm Trạm Vũ trụ Quốc tế rực sáng trên bầu trời Hà Nội sáng 13/4

Sáng sớm 13/4, người yêu thiên văn tại Hà Nội sẽ có cơ hội hiếm hoi quan sát Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong lần xuất hiện dài và rõ nét nhất trên bầu trời buổi sáng tháng 4.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội, ISS sẽ bắt đầu hành trình quan sát vào 4 giờ 51 phút 44 giây, đạt độ cao tốt nhất lúc 4 giờ 54 phút 55 giây và kết thúc vào 4 giờ 58 phút 6 giây, ngay trước thời điểm bình minh.

Trong khoảng thời gian gần 7 phút, ISS sẽ di chuyển theo quỹ đạo rõ ràng, xuất hiện từ hướng Nam Tây Nam, sau đó bay cao dần về Đông Nam trước khi biến mất ở Đông Bắc. Với độ cao cực đại lên tới 43°, trạm đủ cao để dễ dàng quan sát mà không bị che khuất bởi công trình hay cây cối.

Hình chụp ISS trên bầu trời đêm. (Ảnh: Paul Willows)

Đáng chú ý, độ sáng của ISS trong lần xuất hiện này đạt mức -2.4, tương đương một trong những vật thể sáng nhất trên bầu trời đêm. Điều này giúp người quan sát có thể nhìn thấy bằng mắt thường, kể cả tại các khu vực nội đô có ô nhiễm ánh sáng.

Để có trải nghiệm tốt nhất, người dân nên ra ngoài trước giờ xuất hiện vài phút, lựa chọn vị trí thoáng đãng, hạn chế ánh đèn. Khi quan sát, hãy bắt đầu nhìn về phía Nam Tây Nam và theo dõi một điểm sáng ổn định, không nhấp nháy, di chuyển liên tục về phía Đông Bắc.

Đây được xem là lần ISS "lướt qua" bầu trời buổi sáng đẹp nhất trong tháng 4, mang đến cơ hội lý tưởng để chiêm ngưỡng một trong những công trình không gian lớn nhất từng được con người xây dựng.

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) là công trình hợp tác không gian lớn nhất thế giới, quy tụ nhiều cơ quan vũ trụ như NASA (Mỹ), Roscosmos (Nga), JAXA (Nhật Bản), ESA (châu Âu) và CSA (Canada).

Trạm Vũ trụ Quốc tế. (Ảnh: NASA)

Trạm hoạt động ở quỹ đạo tầm thấp, cách Trái Đất khoảng 400 km và di chuyển với tốc độ gần 28.000 km/h, cho phép bay quanh hành tinh tới gần 16 lần mỗi ngày. Không chỉ là “ngôi nhà” ngoài không gian của các phi hành gia, ISS còn là phòng thí nghiệm đặc biệt, nơi con người nghiên cứu các hiện tượng khoa học trong môi trường vi trọng lực suốt hơn hai thập kỷ qua.