Nepal khôi phục trật tự sau khủng hoảng chính trị, lên kế hoạch tổng tuyển cử

Làn sóng biểu tình bạo lực kéo dài gần 1 tuần qua tại Nepal đã khiến ít nhất 51 người thiệt mạng và hơn 1.300 người khác bị thương, đồng thời đẩy quốc gia Nam Á đến những bước ngoặt mới.

Thủ tướng lâm thời Sushila Karki hôm qua tới một bệnh viện tại Thủ đô Kathmandu để thăm hỏi những người bị thương trong các cuộc biểu tình. Bà kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, tôn trọng luật pháp và cùng hướng tới tiến trình đối thoại toàn diện vì tương lai đất nước.

Thủ tướng lâm thời Sushila Karki. (Ảnh: Reuters)

Tại Kathmandu, cuộc sống thường nhật đang dần được khôi phục sau khi các hạn chế và lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ. Các cơ quan công quyền đang dọn dẹp để chuẩn bị mở cửa trở lại, trong khi lực lượng an ninh được triển khai tại nhiều khu vực quan trọng của thủ đô nhằm duy trì an ninh và trật tự xã hội.

Bà Swosthani Regmi, chủ một cửa hàng kinh doanh nhỏ ở Kathmandu chia sẻ: "Tôi mong đất nước chúng ta ngày càng phát triển, để mọi người đều được sống trong ấm no, hạnh phúc và đoàn kết. Rất mong tất cả anh chị em chung tay góp sức xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay gửi lời chúc mừng tới bà Sushila Karki, khẳng định đây là minh chứng cho những bước tiến trong việc trao quyền cho phụ nữ tại Nepal.

Ông bày tỏ hy vọng quốc gia láng giềng sẽ sớm khôi phục ổn định, tiếp tục phát triển vì lợi ích của người dân: "Tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành tới bà Sushila Karki nhân dịp bà được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời Nepal. Tôi tin tưởng rằng bà sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho đất nước Nepal.

Việc bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của quốc gia là minh chứng rõ nét cho tiến trình trao quyền cho phụ nữ tại Nepal. Nhân dịp này, tôi cũng xin bày tỏ sự trân trọng đối với người dân Nepal vì đã gìn giữ các giá trị dân chủ ngay cả trong bối cảnh đầy khó khăn và bất ổn".

Thách thức đặt ra với chính phủ lâm thời Nepal là rất lớn sau nhiều năm bất ổn chính trị và kinh tế kéo dài. Chia rẽ chính trị, kinh tế chậm phát triển và tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ làm gia tăng tâm lý bất mãn. Nhiều thanh niên phải tìm việc ở nước ngoài, trong khi niềm tin vào các đảng phái truyền thống ngày càng suy giảm.

Việc tổ chức bầu cử theo đúng quy định hiến pháp được đánh giá là phương án căn bản nhằm khôi phục lòng tin của người dân tại Nepal. Theo các nhà phân tích, tương lai chính trị của quốc gia hơn 30 triệu dân này phụ thuộc vào năng lực kết nối, lắng nghe và đồng thuận giữa các bên, đặc biệt là sự tham gia xây dựng của thế hệ trẻ.