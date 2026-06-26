Nắng nóng 40 độ C, người dân miền Trung đổ ra biển giải nhiệt

Nắng như đổ lửa, dân Huế đổ xô về các bãi biển ven đô thị 'giải nhiệt'
Những ngày qua, thời tiết nhiều nơi ở miền Trung nắng gay gắt, nền nhiệt ngoài trời có lúc 40 độ C. Để ‘giải nhiệt’, người dân và du khách đổ xô về các bãi biển gần trung tâm để tắm và đón gió.
Tại Đà Nẵng, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày nắng nóng kéo dài, bãi biển Tam Thanh, phường Quảng Phú đón lượng người đông nghịt tìm đến tắm biển "giải nhiệt".
Người dân Đà Nẵng thường chọn đến bãi biển để tắm và hóng mát vào 2 khung giờ chính là sáng sớm và chiều muộn.
Không chỉ là điểm giải nhiệt lý tưởng, bãi biển còn mang đến không gian thư giãn, giúp người dân xua đi cái oi bức trong những ngày nắng như đổ lửa.
Ông Nguyễn Văn Hiệu - Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng) cho biết, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách tắm tại biển Tam Thanh, địa phương thành lập các tổ, đội túc trực dọc bờ biển để kịp thời ứng cứu nếu có xảy ra sự cố đuối nước.
Chính quyền phường Quảng Phú cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi và “chặt chém” du khách. Các biển cảnh báo khu vực nước sâu cũng được cắm đặt, kết hợp giăng lưới hạn chế người dân ra xa, phòng ngừa nguy cơ tai nạn.
Tại TP Huế, nắng nóng khiến mỗi chiều tại các bãi biển ven trung tâm thành phố như Thuận An, Tân An, Phú Diên, Phú Thuận... luôn thu hút hàng nghìn du khách đến tắm, hóng gió.
Tại bãi biển Thuận An (cách trung tâm TP Huế khoảng hơn 10km) những ngày qua luôn ken đặc người làm nhiều gia đình dù trời còn nắng nhưng đã về biển để "nhận chỗ".
Việc được ngâm mình trong nước biển mát lạnh trong thời tiết nóng bức làm nhiều bạn nhỏ ở Huế rất thích thú.
Với lượng khách đổ về tránh nóng đông hơn so với những ngày bình thường, lực lượng cứu hộ biển ở TP Huế luôn túc trực trên bờ để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tắm biển.
Ông Hà Quang Hào (66 tuổi, du khách đến từ Phú Thọ) cho biết: "Tôi theo đoàn vào Huế du lịch gần tuần nay. Dù thời tiết oi bức, đoàn chúng tôi vẫn tranh thủ xuống biển tắm mát. Đây là cách lý tưởng nhất để xua tan cái nắng gắt khắc nghiệt của miền Trung..."
Được biết, lượng người đến biển tăng khiến các hàng quán ven biển ở Huế cũng đông khách theo. Theo chị Nguyễn Thị Sương (30 tuổi, quản lý một nhà hàng tại biển Thuận An), so với mọi năm, lượng khách về biển chưa thực sự bùng nổ. Tuy nhiên, so với những ngày mưa râm mát, đợt nắng nóng làm người đến tắm mát, ăn uống đông hơn hẳn, chủ yếu tập trung vào các ngày cuối tuần.
Tại Quảng Trị, từ khoảng 16h30 hằng ngày, các tuyến đường dẫn ra bãi biển Bảo Ninh và Nhật Lệ (phường Đồng Hới) tấp nập phương tiện của người dân và du khách. Đến khoảng 18h, lượng khách đổ về các bãi tắm ngày càng đông. Không chỉ tắm biển, nhiều nhóm bạn trẻ và gia đình còn tổ chức các hoạt động vui chơi, ăn uống, chụp ảnh check-in tại bãi biển.
“Cái nắng miền Trung thực sự rất gắt nhưng cứ chiều đến, ra bãi biển thì nước lại mát lạnh. Bãi biển ở đây cát mịn, nước trong và thoai thoải nên gia đình tôi rất an tâm khi cho trẻ nhỏ xuống tắm”, anh Nguyễn Văn Nam, một du khách đến từ Bắc Ninh chia sẻ khi đang cùng gia đình tắm tại bãi biển Nhật Lệ.
Lượng khách đổ về biển đông khiến các nhà hàng, quán ăn ven biển ở Quảng Trị cũng luôn chật kín khách. “Tất cả các mặt hàng từ nước uống, dịch vụ cho đến hải sản tươi sống đều được niêm yết giá công khai, rõ ràng tại bảng hiệu và thực đơn. Tuyệt đối không có chuyện thấy khách đông hay khách ngoại tỉnh mà tự ý nâng giá, chặt chém. Ban quản lý và chính quyền kiểm tra việc này rất gắt gao, nhà nào làm bậy là bị phạt và đình chỉ kinh doanh ngay”, chị Trương Thị BíchThùy (chủ một nhà hàng ven biển Nhật Lệ, tỉnh Quảng Trị chia sẻ).
Theo lãnh đạo Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới, để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách dịp này huy động 100% quân số của lực lượng cứu hộ bãi biển cùng lực lượng bảo vệ của các khách sạn, resort dọc bãi tắm. Trong đó, đội cứu hộ được chia làm nhiều tổ, túc trực liên tục từ 5h đến 8h sáng và từ 15h đến 19h hàng ngày.... Cho rà soát, cắm lại hệ thống phao giới hạn vùng an toàn, cảnh báo nguy hiểm ở những khu vực có dòng chảy xiết hoặc hố sâu...