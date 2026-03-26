Nam vương điển trai, gây sốt với phần thi ứng xử

Đêm chung kết Miss & Mister TMU 2026 diễn ra sôi động tại trường Đại học Thương mại, thu hút đông đảo sinh viên tham gia và theo dõi. Vượt qua nhiều thí sinh nổi bật, thí sinh Trương Nhật Quân xuất sắc giành ngôi vị Nam vương. Nhật Quân hiện đang là sinh viên năm nhất Khoa Khách sạn Du lịch của trường.

Ngay từ những vòng đầu, Nhật Quân gây ấn tượng với ngoại hình sáng, vóc dáng cân đối và phong thái trình diễn tự tin. Không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài điển trai, nam sinh còn ghi điểm nhờ khả năng giao tiếp tốt, tư duy nhanh nhạy và tinh thần cầu tiến xuyên suốt cuộc thi.

Đặc biệt, ở phần thi tình huống kinh doanh, Nhật Quân nhận được nhiều tràng pháo tay nhờ lập luận rõ ràng, quan điểm mạch lạc, lập luận thuyết phục và xử lý tình huống linh hoạt. Phần thể hiện này được đánh giá là bước ngoặt giúp anh bứt phá và tiến gần hơn tới danh hiệu cao nhất.

Chia sẻ sau khi đăng quang, Nhật Quân cho biết đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời khẳng định danh hiệu không chỉ là thành quả cá nhân mà còn là kết quả của sự đồng hành từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Anh bày tỏ mong muốn lan tỏa hình ảnh sinh viên năng động, sáng tạo và hội nhập.

Theo ban tổ chức, cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn tìm kiếm những gương mặt sinh viên toàn diện, hội tụ trí tuệ, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Trương Nhật Quân được đánh giá là thí sinh cân bằng tốt giữa ngoại hình và nội lực, đồng thời có khả năng truyền cảm hứng tích cực.

Trong thời gian tới, tân Nam vương dự định tham gia các hoạt động thiện nguyện, quảng bá du lịch và tích cực trau dồi chuyên môn, hướng tới mục tiêu trở thành chuyên gia trong lĩnh vực Khách sạn – Du lịch. Chiến thắng của anh không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn tiếp thêm động lực cho nhiều sinh viên Trường Đại học Thương mại tự tin khẳng định bản thân.