Nam sinh lớp 6 tử vong thương tâm trên đường tới trường

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND phường Bồ Đề (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh lớp 6 tử vong.

Sáng nay (24/9), nam sinh 11 tuổi đi xe đạp tới trường, khi đến gần đến cổng trường THCS Gia Thụy thì va chạm với xe tải. Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Người thân nạn nhân khi hay tin đã gào khóc ngã quỵ tại hiện trường, bên cạnh chiếc xe đạp còn nguyên phần đồ ăn sáng mà nam sinh vừa mua nhưng chưa kịp dùng. Chứng kiến cảnh tượng ấy, nhiều người không khỏi xót xa thương cảm cho nạn nhân xấu số.

Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an Hà Nội đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây một tuần, tại Hải Phòng cũng xảy ra vụ việc tương tự khiến học sinh lớp 6 thiệt mạng. Cụ thể, khoảng 10h40 ngày 17/9, ô tô di chuyển từ cầu KC2 ra ngã 3 Quán Cháy đã va chạm với xe đạp của một học sinh trên đường về nhà sau giờ tan học. Vụ tai nạn khiến em tử vong tại chỗ.

Chiều 15/9, tại Đà Nẵng, một nam sinh lớp 5 trên đường đi học về cũng bị xe tải tông trúng, không qua khỏi. Cùng ngày, nam sinh lớp 10 tại Đắk Lắk không may va chạm với xe máy chở 2 người. Vụ việc khiến 2 người bị thương và nam sinh tử vong.

Tại huyện Thường Tín (Hà Nội), nữ sinh lớp 10 cũng tử vong sau cú va chạm với xe bồn vào ngày 13/9.

Những vụ tai nạn thương tâm này là hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải tăng cường đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, với sự chung tay của gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng.