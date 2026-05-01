Nam sinh lớp 11 được Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội gửi thư mời tuyển thẳng

Năm 2026, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội triển khai chính sách thu hút nhân tài. PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, gửi thư mời đích danh tới các học sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia, trong đó có cả học sinh lớp 11.

Tạ Hữu Bình đạt giải Nhì môn Toán tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia vào tháng 12/2025, thuộc diện 2 trong danh sách ưu tiên nên được tuyển thẳng vào các ngành đào tạo phù hợp, ưu tiên các chương trình cử nhân sư phạm trùng với môn chuyên đã tham dự.

Thành tích này đến với Hữu Bình khi em mới chỉ học lớp 11, trong lúc phần lớn bạn bè cùng trang lứa vẫn đang miệt mài với những dự định ôn tập cho tương lai. Việc "cán đích" sớm không chỉ là minh chứng cho tư duy toán học ưu tú và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn giúp em sở hữu một "tấm vé" vững chắc vào giảng đường đại học trước thời hạn một năm rưỡi.

Giữ cân bằng trong học tập

Nhớ lại lý do theo đuổi môn Toán, Bình chia sẻ: “Hồi học lớp 3, sau khi được cô giáo giới thiệu, em đã đăng ký tham gia cuộc thi toán tư duy dành cho học sinh tiểu học khu vực phía Bắc do Mathnasium tổ chức. Sau nhiều vòng thi, em trở thành thí sinh duy nhất của Hải Phòng được tham dự vòng chung kết. Lúc đó em thấy rất vui”.

Tuy không được giải nhưng từ ngày đó Bình bắt đầu nhận ra mình thực sự thích môn Toán và có khả năng học tập nâng cao hơn nữa. Cậu tham gia các cuộc thi toán tư duy hàng năm, đạt nhiều huy chương.

Đặc biệt, lớp 9 Bình đạt giải nhất môn Toán cuộc thi học sinh giỏi thành phố Hải Phòng và thi đỗ trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng).

Để đạt được thành tích xuất sắc trong học tập, Hữu Bình đã phải trải qua đợt tập huấn căng thẳng từ khi còn ở trường THPT Chuyên Trần Phú (Hải Phòng). Khó khăn nhất chính là làm sao để vừa phải chinh phục những chuyên đề Toán nâng cao, vừa phải đảm bảo hoàn thành chương trình các môn học khác trên lớp để phát triển toàn diện.

Giai đoạn kỳ thi sắp diễn ra, cậu sẽ phải ưu tiên dành toàn bộ thời gian cho môn Toán. Được hướng dẫn bởi các giáo viên giỏi của trường cũng như các giảng viên hàng đầu từ Viện Toán học, Đại học Sư phạm và Đại học Bách khoa…, nam sinh cho biết đó là khoảng thời gian "ăn ngủ cùng Toán".

Khối lượng kiến thức lớn, độ khó cao cùng tốc độ giảng dạy nhanh, lắm lúc khiến em cảm thấy choáng ngợp.

Dẫu học Toán nhiều để dự thi học sinh giỏi nhưng nam sinh cho biết, vẫn luôn cố gắng để không bị cuốn hoàn toàn vào những con số mà dành thêm thời gian cho các môn học khác trên lớp và những hoạt động chung tại trường. Khi tinh thần được thả lỏng, quay lại làm 1 bài toán khó, Bình cảm thấy thông suốt hơn.

Trong quá trình học, nam sinh không giữ cho mình 1 bí quyết đặc biệt hay tìm kiếm những “công thức thành công” phức tạp mà chỉ đơn giản là học cách thích nghi và nỗ lực hơn nữa.

Hữu Bình luôn tập trung nghe giảng, ghi chép đầy đủ khi học tập trên lớp. Những phần chưa hiểu, cậu dành thời gian xem lại sau giờ học.

"Em tập trung hơn vào những ý quan trọng nhất của bài Toán. Khi không thể giải được, em sẽ tìm sự giúp đỡ của thầy cô hoặc bạn bè. Quan trọng là, bản thân mình không được cố nhớ lời giải, mà phải cố hiểu cách làm vậy nên sau 1 thời gian em sẽ tự giải lại bài khó đó”, Bình chia sẻ.

Tự tin viết tiếp ước mơ

Giây phút nhận được thư mời xét tuyển thẳng từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE), Tạ Hữu Bình và gia đình đã không giấu nổi niềm vui. Bởi lẽ, từ những năm tháng tiểu học, cậu đã nuôi dưỡng ước mơ được trở thành thầy giáo đứng trên bục giảng.

Vì vậy, khi bước chân vào cổng trường THPT, chàng trai này đã sớm xác định HNUE chính là "đỉnh núi" mình cần chinh phục để hiện thực hóa khát vọng nghiên cứu và giảng dạy Toán học chuyên sâu.

Việc "cán đích" sớm hơn 1,5 năm so với bạn bè cùng lứa không chỉ giúp Bình giảm bớt áp lực thi cử mà còn là động lực giúp cậu tự tin vào khả năng của chính mình.

Hữu Bình (ngoài cùng bên phải) rạng rỡ chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè và cô giáo chủ nhiệm.Với em, gia đình là một điểm tựa vững chắc trong hành trình học tập và theo đuổi ước mơ.

“Em không phải chịu áp lực lớn từ bố mẹ, sự lựa chọn của em luôn được mọi người tôn trọng. Thành tích đạt được là nỗ lực của bản thân, và con đường phía trước cũng do em quyết định. Sự tin tưởng của gia đình giúp em có thêm nhiều sức mạnh để theo đuổi mục tiêu", Bình bộc bạch.

Dù vậy, nam sinh không xem thành tựu vừa qua là đích đến và đạt được mục tiêu thì dừng lại nghỉ ngơi.

Với cậu, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia (2025-2026) chỉ là cột mốc và việc nhận thư mời tuyển thẳng là khởi đầu trong hành trình dài phía trước. Bình sẽ tiếp tục học Toán, bồi đắp các kỹ năng để phát triển tư duy, năng lực. Chính cách nhìn nhận này giúp Bình giữ được sự cân bằng, không bị ngủ quên trên chiến thắng, đồng thời tiếp tục duy trì tinh thần học tập bền bỉ.

Hành trình của Tạ Hữu Bình không được viết nên từ những bí quyết xa vời, mà là sự kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ qua từng ngày học tập. Kết quả em nhận được là dấu ấn đáng nhớ và là hành trang vững chắc để tự tin sải bước, sẵn sàng chinh phục những mục tiêu mới trong tương lai.