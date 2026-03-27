Nam sinh đi khám vì hồi hộp, phát hiện hơn 23.000 nhịp tim bất thường mỗi ngày

Đến khám tại Bệnh viện đa khoa Medlatec, nam sinh cho biết liên tục thấy tim đập nhanh và hồi hộp. Mới đây, trong một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ tại trường cho thấy biểu hiện nhịp tim không đều.

Các bác sĩ tại Medlatec thăm khám, trên lâm sàng, ngoài biểu hiện nhịp tim không đều, bệnh nhân không ghi nhận thêm triệu chứng bất thường rõ rệt. Tuy nhiên, để đánh giá toàn diện chức năng tim mạch, các bác sĩ chỉ định thực hiện nhiều xét nghiệm và kỹ thuật cận lâm sàng.

Các bác sĩ khuyến cáo thấy cơ thể có bất thường nên đi khám sớm (Ảnh: Medlatec)

Kết quả siêu âm tim ghi nhận tình trạng hở van hai lá mức độ nhẹ. Đặc biệt, Holter điện tim 24 giờ phát hiện hàng loạt bất thường đáng chú ý: Ngoại tâm thu thất số lượng rất nhiều (23.686 nhịp), chiếm 22,6% tổng số nhịp tim; Ngoại tâm thu thất đa ổ, xuất hiện nhịp đôi, nhịp ba (phân độ Lown 4A); Nhịp tim chậm kéo dài hơn 6 giờ (dưới 60 nhịp/phút); Khoảng QTc trung bình kéo dài (470 ms).

Từ các kết quả này, bệnh nhân được chẩn đoán ngoại tâm thu thất số lượng nhiều, phân độ Lown 4A- một dạng rối loạn nhịp tim có nguy cơ nếu không kiểm soát kịp thời. Bác sĩ chỉ định điều trị nội khoa, đồng thời tư vấn theo dõi sát triệu chứng, điều chỉnh lối sống và tái khám định kỳ.

Theo ThS.BS Dương Tuấn Khôi - Chuyên khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC, ngoại tâm thu thất là hiện tượng nhịp tim đập quá sớm do tâm thất tự động phát nhịp, làm rối loạn nhịp bình thường của tim.

Bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng, bản thân các cơn ngoại tâm thu thất có thể là biểu hiện của các bệnh lý tim mạch nghiêm trọng như suy tim, bệnh mạch vành…, vốn là các bệnh lý có nguy cơ gây tử vong.

Mặt khác, ngoại tâm thu thất quá nhiều, lâu ngày sẽ làm giảm chức năng tim dẫn đến suy tim. Do đó, việc phát hiện sớm và điều trị phù hợp, kết hợp theo dõi định kỳ sẽ giúp kiểm soát tốt tình trạng ngoại tâm thu thất, hạn chế biến chứng và bảo vệ chức năng tim về lâu dài.

Về dấu hiệu nhận biết, ở giai đoạn nhẹ, các cơn ngoại tâm thu thất thường ít biểu hiện triệu chứng hoặc không có triệu chứng. Khi bệnh tiến triển nặng hơn có thể gây ra cảm giác bất thường ở ngực, đánh trống ngực, cảm giác hụt nhịp, nghẹn cổ họng, thắt nghẹn vùng ngực, nhịp bị bỏ qua, rớt nhịp; kèm theo đó là tình trạng chóng mặt, đau và khó chịu ở ngực.