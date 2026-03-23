MC Mù Tạt bật khóc trong lễ cưới, nhắc về người cha quá cố khi chọn Đức Huy

Tối 22/3, trong không gian ấm cúng của lễ cưới ở Hà Nội, những chia sẻ chân thành của MC Huyền Trang (Mù Tạt) và cầu thủ Phạm Đức Huy khiến nhiều khách mời xúc động.

Không phải câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng lời tỏ tình hay những lời hứa hẹn lãng mạn, hành trình của cả hai lại đi theo một cách rất riêng. Huyền Trang thừa nhận, họ đến với nhau theo cách tự nhiên, thậm chí chưa từng nghĩ sẽ trở thành một cặp.

MC Huyền Trang nghẹn ngào chia sẻ về chuyện tình có nhiều trắc trở với cầu thủ Đức Huy.

"Chúng mình đến với nhau không một lời tỏ tình, không hứa hẹn, chưa bao giờ nghĩ sẽ đi cùng nhau với đoạn đường là người thương của nhau. Chưa bao giờ chúng mình nghĩ sẽ thành đôi. Sự khởi đầu của chúng mình gặp nhiều trắc trở", Huyền Trang nói.

Nữ MC chia sẻ, mối quan hệ của họ trải qua nhiều giai đoạn từ chị em, bạn bè thân thiết, trước khi dần chuyển thành tình yêu. Chính sự thẳng thắn, chân thành và hiếu thảo của Đức Huy khiến cô rung động, lựa chọn tin tưởng và gắn bó.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng của lễ cưới, Huyền Trang không giấu được xúc động khi nhắc đến gia đình, đặc biệt là người cha quá cố. Cô tin rằng Đức Huy là người được bố lựa chọn, là người xứng đáng để cô đồng hành, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhỏ, cũng như gia đình lớn trong tương lai.

"Ngày hôm nay Đức Huy - Mù Tạt, hai chị em, hai đứa bạn thân. Kể từ giờ phút này, Mù Tạt tự nguyện gọi Đức Huy là chồng và là ''anh''. Đây là điều Đức Huy mong mỏi từ rất lâu", cô dâu Huyền Trang tuyên bố.

Lời phát biểu của Huyền Trang khiến Đức Huy ngại ngùng. Anh bẽn lẽn và hỏi cô: "Được gọi là chồng thật không". Nữ MC bật cười đáp lại: "Vẫn chưa chắc chắn hay sao mà còn hỏi lại", khiến khách mời cười khúc khích.

Cầu thủ Đức Huy cũng không giấu được xúc động.

Đáp lại, cầu thủ Phạm Đức Huy cũng không giấu được sự xúc động. Anh chia sẻ niềm hạnh phúc khi được đứng cạnh người con gái mình yêu thương nhất, trước sự chứng kiến và chúc phúc của hai bên gia đình.

Nam cầu thủ gửi lời cảm ơn đến bố mẹ hai bên đã sinh thành, nuôi dưỡng và yêu thương, đồng thời hứa sẽ chăm sóc Huyền Trang thật tốt để gia đình yên tâm.

Dành những lời riêng cho vợ, Đức Huy nhắc lại hành trình đặc biệt của cả hai – từ chị em, bạn bè đến vợ chồng. Anh bày tỏ sự biết ơn khi Huyền Trang đã tin tưởng và lựa chọn mình, đồng thời nhìn nhận rằng cuộc sống hôn nhân phía trước sẽ có cả niềm vui lẫn thử thách.

"Cảm ơn vợ đã yêu, đã tin tưởng, đã chọn chồng. Chồng biết cuộc sống sau này của hai vợ chồng sẽ không chỉ có tiếng cười, có cả sóng gió, thử thách nhưng chồng hứa luôn nắm tay vợ, đi hết con đường dù đi con đường đó khó khăn thế nào. Yêu vợ em nhiều", cầu thủ Đức Huy nói.

MC Huyền Trang (Mù Tạt) sinh năm 1993, là gương mặt quen thuộc của VTV với phong cách dẫn trẻ trung, linh hoạt. Dù tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, cô lại bén duyên với truyền hình. Người đẹp ghi dấu qua nhiều chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao, 12 con giáp, Trời sinh một cặp… Ngoài vai trò MC, cô còn tham gia diễn xuất trong các phim truyền hình như 11 tháng 5 ngày và Biệt dược đen.

Trước khi về chung nhà, cặp đôi có khoảng hai năm gắn bó, hẹn hò.

Huyền Trang cũng sớm tỏa sáng tại những cuộc thi học đường. Năm 16 tuổi, cô tham gia cuộc thi Hoa học trò Icon và giành giải phong cách. Người đẹp Hà thành cũng từng góp mặt trong cuộc thi Miss Teen và gây ấn tượng với khán giả.

Cầu thủ Phạm Đức Huy (sinh năm 1995) là thành viên U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại AFC U-23 Championship 2018 và cùng Đội tuyển Quốc gia vô địch AFF Cup 2018. Sau khi rời CLB Hà Nội, anh từng thi đấu cho các đội Nam Định, Bình Định và Công an TP.HCM.

Đức Huy và Huyền Trang quen biết khi cùng tham gia chương trình thể thao và có chung nhóm bạn. Cuối năm 2024, họ chính thức tìm hiểu, sau đó công khai mối quan hệ bằng bộ ảnh kỷ niệm. Đến cuối tháng 11/2025, nam cầu thủ cầu hôn bạn gái tại tháp Namsan (Hàn Quốc).