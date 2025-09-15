Đóng

Lời khai 'lạnh người' của tài xế ác quỷ cố tình cán tử vong nữ sinh

(VTC News) -

Tài xế Đinh Văn Long gây tai nạn với nữ sinh rồi cố tình cán qua nạn nhân, đã bị tạm giữ điều tra tội giết người.

Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới