Lốc xoáy ở Ninh Bình: Nhà cửa tan hoang, người dân hãi hùng ngỡ như 'bom nổ'

Xã Hồng Phong là một trong 6 địa phương của tỉnh Ninh Bình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận dông lốc sáng 29/9. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hàng loạt nhà dân bị đổ sập, nhiều tuyến đường liên xã tê liệt bởi cây xanh gãy đổ, dây điện chằng chịt chắn ngang, cả khu vực rơi vào cảnh mất điện diện rộng.

“Nhìn cảnh tượng này, nhiều người cứ ngỡ như vừa trải qua một trận bom. Khi ấy, tiếng gió rít bên ngoài vang lên chát chúa chẳng khác nào tiếng nổ. Suốt đời tôi chưa từng chứng kiến khoảnh khắc hãi hùng đến vậy", bà Nguyễn Thị Mơ (62 tuổi, xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ.

Nhiều gia đình phải gánh chịu mất mát quá lớn. Trong đống đổ nát ở xã Hồng Phong, chị Trần Thị Sinh lục tìm bức ảnh của mẹ mình – người vừa qua đời ít giờ trước vì căn nhà đổ sập. “Mẹ tôi bị tai biến, nằm liệt giường gần chục năm nay. Hai mẹ con nương tựa nhau trong căn nhà này. Giờ nhà mất, mẹ cũng không còn. Tôi bị khuyết tật, chẳng biết những ngày tới sẽ thế nào. Sáng nay, tôi vừa cho mẹ ăn xong, chưa kịp rót nước thì tai họa đã ập xuống…” – chị Sinh nghẹn ngào.