Đóng

Lốc xoáy ở Ninh Bình: Nhà cửa tan hoang, người dân hãi hùng ngỡ như 'bom nổ'

(VTC News) -

Chỉ trong ít phút, lốc xoáy sáng 29/9 đã khiến nhiều người dân Ninh Bình bàng hoàng, cảnh tượng tan hoang khiến họ ngỡ rằng mình vừa trải qua trận bom.

Xã Hồng Phong là một trong 6 địa phương của tỉnh Ninh Bình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận dông lốc sáng 29/9. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hàng loạt nhà dân bị đổ sập, nhiều tuyến đường liên xã tê liệt bởi cây xanh gãy đổ, dây điện chằng chịt chắn ngang, cả khu vực rơi vào cảnh mất điện diện rộng.

“Nhìn cảnh tượng này, nhiều người cứ ngỡ như vừa trải qua một trận bom. Khi ấy, tiếng gió rít bên ngoài vang lên chát chúa chẳng khác nào tiếng nổ. Suốt đời tôi chưa từng chứng kiến khoảnh khắc hãi hùng đến vậy", bà Nguyễn Thị Mơ (62 tuổi, xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ.

Đống gạch vụn, mái tôn nhào nát, cột kèo gãy đổ ngổn ngang là những gì còn sót lại sau cơn cuồng phong.

Nhiều gia đình phải gánh chịu mất mát quá lớn. Trong đống đổ nát ở xã Hồng Phong, chị Trần Thị Sinh lục tìm bức ảnh của mẹ mình – người vừa qua đời ít giờ trước vì căn nhà đổ sập. “Mẹ tôi bị tai biến, nằm liệt giường gần chục năm nay. Hai mẹ con nương tựa nhau trong căn nhà này. Giờ nhà mất, mẹ cũng không còn. Tôi bị khuyết tật, chẳng biết những ngày tới sẽ thế nào. Sáng nay, tôi vừa cho mẹ ăn xong, chưa kịp rót nước thì tai họa đã ập xuống…” – chị Sinh nghẹn ngào.

Cách đó 5km, xã Quỹ Nhất cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn dông lốc. Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Quỹ Nhất, cho biết: “Thống kê ban đầu, trên địa bàn xã có 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện và 2 người đang được cấp cứu. Trước mắt, chúng tôi hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng, đồng thời tập trung cứu chữa người bị thương, khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống bà con.”

Đứng trong gian nhà vừa mất mái, chị Hoàng Thị Hường giọng run run nhớ lại: “Khoảng 5h sáng, vợ chồng tôi vừa thức dậy như thường lệ. Ngôi nhà mới được sửa sang, bắn mái tôn năm ngoái nên tôi nghĩ sẽ không ảnh hưởng nhiều. Bất ngờ, tiếng gió ào ào nổi lên. Chồng tôi hoảng hốt kêu: ‘Bà ơi, đổ nhà rồi, chạy đi!’. Tôi vừa kịp chạy vào buồng thì gian nhà ngoài đã sập xuống. Nếu vợ chồng tôi còn nằm ngủ, có lẽ đã chết cả hai. Tất cả diễn ra trong chưa đầy 5 phút.”

Lực lượng chức năng và người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả trận lốc xoáy.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Ninh Bình, giông lốc do hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10) gây ra khiến ít nhất 9 người tử vong, 18 người bị thương. Thiệt hại tài sản gồm 11 nhà cấp 4 bị đổ sập, 126 nhà hư hỏng tốc mái, 5 điểm trường học bị thiệt hại, 53 cột điện gãy đổ, nhiều đường dây điện bị đứt và cây xanh bật gốc.

Nguồn:
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới