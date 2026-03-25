Loạt chương trình cảnh báo lừa đảo, Chat với bác sĩ lên sóng trên VTV2

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) công bố chiến lược đổi mới nội dung trên VTV2, với thông điệp “Tri thức kiến tạo tương lai”. Trọng tâm là khung giờ vàng từ 18h đến 22h với các chương trình mang tính ứng dụng cao, bám sát đời sống.

Từ năm 2025, VTV2 bắt đầu thử nghiệm nhiều chương trình mới như AI thực chiến, Cảnh giác 247, VTV Sống khỏe, Hiểu sâu - Sống chất… và bước đầu tạo dấu ấn. Sang năm 2026, kênh tiếp tục tái cấu trúc toàn diện, xây dựng các “điểm hẹn” rõ ràng theo từng khung giờ và nhu cầu người xem.

Nhà báo Đỗ Đức Hoàng - Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ về sự thay đổi với những chiến lược mới của VTV2.

Ở khung giờ gia đình, bên cạnh Những bông hoa nhỏ, chương trình mới Chuyện nhà thời nay khai thác trực diện những vấn đề trong đời sống hiện đại. Nội dung được xây dựng từ các câu chuyện có thật, với sự tham vấn của chuyên gia tâm lý, nhằm tạo sự đồng cảm thay vì phán xét hay áp đặt. Việc đưa những câu chuyện đời thực lên sóng cần đảm bảo tính nhân văn, tránh gây tổn thương cho nhân vật.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của loạt chương trình mới là Cảnh giác 247. Chương trình tiếp cận các vụ lừa đảo dưới dạng “hồ sơ vụ án”, kết hợp phân tích từ cơ quan chức năng và chuyên gia. Chương trình không chỉ phản ánh thực trạng mà còn đóng vai trò dự báo, đồng hành cùng cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa tội phạm.

Theo Thượng tá Cao Văn Thái (Công an Hà Nội), các đô thị lớn đang là điểm nóng của tội phạm lừa đảo với thủ đoạn ngày càng tinh vi, nhiều đối tượng hoạt động xuyên biên giới. Việc đưa những vụ việc cụ thể lên sóng giúp người dân nhận diện chiêu trò và nâng cao cảnh giác.

Ở mảng sức khỏe, loạt chương trình như VTV Sống khỏe, Dinh dưỡng cho người Việt và đặc biệt là Chat với bác sĩ được nâng cấp mạnh mẽ.

Trong đó, Chat với bác sĩ được phát sóng trực tiếp, kết nối trường quay với bệnh viện, cho phép khán giả đặt câu hỏi và nhận tư vấn ngay trên sóng. Đây được xem là bước tiến trong việc cá nhân hóa nội dung truyền hình, giúp thông tin y tế trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn.

Chương trình VTV Sống khoẻ.

Song song, VTV Sống khỏe phát triển theo hướng đa nền tảng, kết hợp truyền hình với ứng dụng số như VTVgo và mạng xã hội, với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Dinh dưỡng cho người Việt mở rộng chủ đề theo từng giai đoạn cuộc đời, đồng thời thử nghiệm MC trí tuệ nhân tạo để tăng tính kết nối.

Ngoài các chương trình cố định, từ tháng 4/2026, VTV2 dự kiến triển khai thêm các nội dung tư vấn trực tiếp về giáo dục, pháp luật, tài chính, việc làm… trên cả sóng truyền hình và nền tảng số.

Lãnh đạo VTV cho biết, khác với tính thời sự nhanh của VTV1 hay giải trí của VTV3, VTV2 được định hướng là kênh để khán giả “chậm lại và nghiền ngẫm”. Việc đổi mới lần này nhằm xây dựng hệ sinh thái nội dung chuyên sâu, có sự tham gia của chuyên gia, gia tăng độ tin cậy và giá trị dài hạn.