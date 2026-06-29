Link xem trực tiếp Đức vs Paraguay 3h30 ngày 30/6, vòng 1/16 World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Đức vs Paraguay diễn ra lúc 3h30 ngày 30/6 (giờ Việt Nam), thuộc vòng 32 đội (vòng 1/16) World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Đức vs Paraguay nhanh nhất.

Đức sẽ có màn so tài với Paraguay trong khuôn khổ vòng 32 đội World Cup 2026. Đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn đối thủ. VTC News cập nhật đầy đủ thông tin về kênh xem, lịch phát sóng và diễn biến trận đấu.

Thông tin nhanh trận Đức vs Paraguay Thời gian: 3h30 ngày 30/6. Sân: Gillette, Foxborough, Massachusetts, Mỹ. Giải đấu: Vòng 32 đội (vòng 1/16) World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV10, VTV6.

Xem trực tiếp Đức vs Paraguay trên kênh nào?

Trận Đức vs Paraguay được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6 lúc 3h30 ngày 30/6. Khán giả có thể theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc các nền tảng chính thức của đơn vị sở hữu bản quyền.

Đội tuyển Đức lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup sau 12 năm. (Ảnh: Reuters)

Link xem trực tiếp Đức vs Paraguay hôm nay

Link xem trực tiếp Đức vs Paraguay sẽ được cập nhật theo nền tảng phát sóng chính thức. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV10 và VTV6. Khán giả có thể xem trực tiếp Đức vs Paraguay trên VTV thông qua truyền hình truyền thống hoặc trực tuyến qua ứng dụng VTVgo, website https://vtvgo.vn/home.

Link xem trực tiếp Đức vs Paraguay trên VTV3 (copy và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

Thông tin trận Đức vs Paraguay

Đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng E, nhưng màn trình diễn của họ chưa thực sự thuyết phục. Sau chiến thắng đậm 7-1 trước Curacao ở trận ra quân, Đức phải nhờ bàn thắng quyết định của Deniz Undav để lội ngược dòng đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1, trước khi khép lại vòng bảng bằng thất bại 1-2 trước Ecuador.

Dù vậy, mục tiêu quan trọng nhất là vượt qua vòng bảng đã hoàn thành. Đây là điều mà họ không làm được tại World Cup 2018 và 2022 khi đều bị loại ngay từ vòng đấu đầu tiên. Trận knock-out gần nhất của Đức chính là trận chung kết World Cup 2014 tại Brazil, nơi bàn thắng trong hiệp phụ của Mario Gotze giúp họ đánh bại Argentina 1-0 để lên ngôi vô địch.

Trong khi đó, Paraguay khởi đầu giải đấu bằng thất bại nặng nề 1-4 trước chủ nhà Mỹ, nhưng đã kịp lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ dù Miguel Almiron bị truất quyền thi đấu, trước khi hòa Australia 0-0 để giành vé đi tiếp.

Đây là lần thứ 5 Paraguay góp mặt ở vòng knock-out World Cup, nhưng họ mới chỉ vượt qua 1 trong 5 lần trước đó. Chiến thắng duy nhất ấy diễn ra trước một đội tuyển ngoài châu Âu, khi Paraguay đánh bại Nhật Bản trên chấm luân lưu ở vòng 1/8 World Cup 2010.

Đáng chú ý, Paraguay chưa từng ghi bàn ở vòng knock-out World Cup sau 5 trận đã đấu. Đây là chuỗi trận không ghi bàn dài nhất của bất kỳ đội tuyển nào trong lịch sử vòng đấu loại trực tiếp của giải.