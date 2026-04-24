Lễ động thổ Block Selavia Aura 1-2 tại dự án Selavia Phú Quốc

Sáng 23/4, trong không khí trang trọng, lễ động thổ Block Selavia Aura 1-2 thuộc dự án Selavia đã diễn ra với sự tham dự của đại diện Ban Lãnh đạo Tập đoàn TTC, Ban Lãnh đạo TTC Phú Quốc, đơn vị thi công, cùng khách mời là các đối tác tham gia phát triển dự án, đại lý phân phối.

Sự kiện không chỉ đánh dấu khởi đầu của một công trình mới mà còn tiếp tục khẳng định quyết tâm của chủ đầu tư trong hành trình từng bước hiện thực hóa Selavia - Thành phố Bản Sắc Việt.

Đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đối tác chụp hình lưu niệm tại lễ động thổ Block Selavia Aura 1-2. (Ảnh: TTC Phú Quốc)

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Võ Thị Dịu Hiền - Tổng Giám đốc TTC Phú Quốc, đại diện chủ đầu tư - bày tỏ tâm huyết: "Với TTC Phú Quốc, mỗi dự án được phát triển không chỉ dừng lại ở giá trị đầu tư hay quy mô xây dựng mà còn phải mang trong mình giá trị bền vững, sự khác biệt rõ nét và khả năng đóng góp tích cực cho diện mạo của khu vực.

Chúng tôi luôn kiên định với định hướng phát triển những công trình không chỉ là sản phẩm bất động sản mà còn là không gian sống, nghỉ dưỡng và trải nghiệm có chiều sâu, mang lại giá trị lâu dài".

Bà Võ Thị Dịu Hiền, Tổng Giám đốc TTC Phú Quốc, phát biểu tại lễ động thổ Block Selavia Aura 1-2. (Ảnh: TTC Phú Quốc)

Đáp lại kỳ vọng của chủ đầu tư, đại diện nhà thầu thi công, ông Nguyễn Văn Phụ - Phó Giám đốc điều hành Công ty Mai Lam - cam kết sử dụng tối đa nguồn lực để đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn cho công trình, góp phần cùng TTC Phú Quốc kiến tạo nên một điểm đến mới hấp dẫn tại khu vực Nam đảo.

Ông Nguyễn Văn Phụ, Phó Giám đốc điều hành Công ty Mai Lam, đại diện nhà thầu chia sẻ tại lễ động thổ Block Selavia Aura 1-2. (Ảnh: TTC Phú Quốc)

Các nghi thức trao hoa chúc mừng, xúc cát và nổ máy động thổ được thực hiện trang trọng, mở ra một chặng đường triển khai mới với kỳ vọng hanh thông, thuận lợi và vững chắc cho Selavia Aura 1-2. Đồng thời, đây cũng là dấu ấn cho sự đồng hành chặt chẽ giữa chủ đầu tư, đơn vị thi công và hệ thống đối tác phân phối trong hành trình cùng kiến tạo những giá trị bền vững.

Cột mốc hôm nay tiếp tục đưa Selavia 0 Thành phố Bản Sắc Việt hiện hữu rõ nét hơn qua sự bài bản trong triển khai, quyết tâm trong hành động và tầm nhìn dài hạn, hướng tới một điểm đến mang dấu ấn riêng tại Nam Phú Quốc.

Là đơn vị thành viên của TTC Group, TTC Phú Quốc là một trong những doanh nghiệp theo đuổi định hướng phát triển dài hạn khi lựa chọn Nam Phú Quốc làm trọng tâm đầu tư. Với tầm nhìn xuyên suốt, doanh nghiệp không chỉ tập trung vào quy mô phát triển, mà còn hướng đến việc kiến tạo những giá trị bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và đóng góp lâu dài cho cộng đồng địa phương.

Trong chiến lược đó, Selavia được xem là bước đi trọng điểm của TTC Phú Quốc tại khu vực Nam đảo. Với quy mô gần 290 ha tại Vịnh Đầm, dự án được định vị là “Thành phố Bản Sắc Việt”, hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái nghỉ dưỡng có chiều sâu trải nghiệm.

Đồng thời, Selavia được phát triển theo định hướng ESG, cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và tạo lập giá trị bền vững trong dài hạn.

Nằm trong tổng thể dự án Selavia, Selavia Aura là phân khu căn hộ khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng quy mô 9,6ha, được định vị là “tâm điểm phố hội” tại Nam Phú Quốc. Phát triển theo định hướng kết hợp giữa nghỉ dưỡng, lưu trú và trải nghiệm sôi động, phân khu bao gồm Block căn hộ khách sạn Citadines cao 10 tầng cùng 5 Block căn hộ nghỉ dưỡng cao 12 tầng.

Selavia Aura được kỳ vọng đón đầu cơ hội từ APEC 2027, đồng thời góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị nghỉ dưỡng giàu bản sắc tại Selavia.