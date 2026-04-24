Tích điểm đến trải nghiệm: An Lập Phát xây hệ sinh thái gắn kết đại lý

Trên Sales Portal, mỗi hoạt động như nhập hàng, tham gia chương trình hay tương tác với hệ thống đều được quy đổi thành điểm. Điểm số không còn là con số mang tính thống kê, mà trở thành “đơn vị giá trị” giúp đại lý nhìn thấy rõ hiệu quả kinh doanh của mình.

Khác với các chương trình thưởng ngắn hạn, hệ thống tích điểm tạo ra một hành trình tích lũy liên tục. Đại lý không cần chờ đợi các đợt khuyến mãi riêng lẻ, mà có thể chủ động xây dựng “quỹ giá trị” thông qua hoạt động hàng ngày. Điều này giúp thay đổi cách đại lý nhìn nhận mối quan hệ với doanh nghiệp, từ giao dịch ngắn hạn sang hợp tác có tính tích lũy và dài hạn.

Đại lý chủ động hơn trong từng điểm thưởng với Sales Portal.

Ban đầu, điểm tích lũy chủ yếu được sử dụng để đổi POSM - các vật phẩm hỗ trợ bán hàng như bảng hiệu, mẫu trưng bày hay tài liệu tư vấn. Đây là những yếu tố trực tiếp giúp đại lý nâng cao hình ảnh điểm bán và tăng hiệu quả chốt đơn. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nằm ở bước mở rộng tiếp theo: An Lập Phát đưa trải nghiệm vào hệ thống quy đổi.

Chuyến du lịch “Du ngoạn xứ Đài” vừa qua là ví dụ rõ nét. Đây không phải là một chương trình tri ân đại trà, mà là phần thưởng dành cho những đại lý có thành tích tích điểm nổi bật. Việc quy đổi điểm thành trải nghiệm giúp nâng giá trị phần thưởng lên một cấp độ mới. Thay vì chỉ mang lại lợi ích ngắn hạn, trải nghiệm tạo ra cảm xúc, ký ức và mối liên kết sâu hơn với thương hiệu.

Trong hành trình tại Đài Loan, các đại lý không chỉ tham quan mà còn tham gia các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối. Những buổi trao đổi diễn ra xuyên suốt chuyến đi, giúp các đại lý hiểu rõ hơn cách vận hành của nhau, đồng thời mở ra cơ hội học hỏi từ các thị trường khác nhau. Với doanh nghiệp, đây cũng là dịp để tiếp nhận phản hồi trực tiếp, thay vì thông qua các kênh gián tiếp.

Ở góc độ vận hành, chuyến đi đóng vai trò như một “chất xúc tác” giúp tăng tốc sự gắn kết trong hệ thống. Khi các đại lý có cơ hội tương tác trực tiếp, mức độ tin tưởng và khả năng phối hợp trong công việc cũng được cải thiện đáng kể. Điều này đặc biệt quan trọng trong ngành nhôm định hình, nơi quá trình triển khai sản phẩm phụ thuộc nhiều vào sự phối hợp giữa các bên.

Sau Đài Loan, An Lập Phát cho biết sẽ tiếp tục triển khai chương trình du lịch tại Nha Trang dành cho các đại lý có thành tích tích điểm nổi bật. Việc duy trì các chương trình định kỳ không chỉ tạo động lực liên tục, mà còn giúp hệ thống tích điểm trở thành một phần quen thuộc trong hoạt động kinh doanh của đại lý.

Hành trình “Du ngoạn xứ Đài” mở ra không gian trải nghiệm ý nghĩa và giá trị dành cho các Đại lý.

Trong nhiều năm qua, các chương trình đồng hành cùng đại lý đã trở thành hoạt động được duy trì đều đặn. Trước chuyến đi đến Đài Loan năm nay, An Lập Phát đã nhiều lần tổ chức các hành trình trong nước và quốc tế, thu hút sự hưởng ứng tích cực từ hệ thống đối tác.

Ở góc độ chiến lược, đây là cách doanh nghiệp xây dựng một vòng lặp giá trị: kinh doanh tạo ra điểm - điểm tạo ra trải nghiệm - trải nghiệm củng cố mối quan hệ - mối quan hệ thúc đẩy kinh doanh.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc chỉ dựa vào giá hay chiết khấu khó có thể tạo ra lợi thế bền vững. Cách làm của An Lập Phát cho thấy một hướng đi khác: xây dựng hệ thống dựa trên sự minh bạch, có đo lường và có quy đổi rõ ràng.

Khi mỗi nỗ lực của đại lý đều được ghi nhận và chuyển hóa thành giá trị cụ thể, từ POSM đến trải nghiệm, mối quan hệ hợp tác không còn dừng ở giao dịch, mà trở thành sự đồng hành dài hạn. Và khi phần thưởng không chỉ là vật chất, mà còn là những hành trình, hệ thống đó sẽ có thêm một yếu tố quan trọng: sự gắn kết.