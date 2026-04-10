Lãnh đạo Viettel: Cần mở rộng đầu tư quốc tế để đạt tăng trưởng hai con số

Sáng 10/4, tiếp tục kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026; thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Tại tổ 2 (đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM), phiên thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến tập trung vào các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, hướng tới mục tiêu hai con số trong giai đoạn tới.

Từ kinh nghiệm thành công của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) khi đầu tư ra nước ngoài, đại biểu Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, cho rằng một trong những hướng đi quan trọng để duy trì tăng trưởng cao là mở rộng không gian phát triển ra thị trường quốc tế. Theo ông, thực tiễn từ Viettel cho thấy tăng trưởng bền vững trong nhiều năm qua có đóng góp lớn từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Đại biểu Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel. (Ảnh: Viên Minh)

Ông Thắng dẫn chứng, tỷ trọng tăng trưởng của Viettel đến từ thị trường quốc tế chiếm khoảng 60-70%. Khi mở rộng ra bên ngoài, doanh nghiệp có thêm dư địa phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và dài hạn. Từ đó, các doanh nghiệp có thể đặt mục tiêu vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực, thậm chí trên thế giới.

Vì vậy, đại biểu đề xuất cần xây dựng chương trình mang tính quốc gia nhằm thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Trong đó, cần xác định các lĩnh vực có thế mạnh, lựa chọn doanh nghiệp đầu đàn đi trước để tạo ra hệ sinh thái, từ đó tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

"Các Nghị quyết 68, Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị đều đặt ra mục tiêu có các doanh nghiệp thuộc top của Đông Nam Á và top của thế giới. Muốn vậy thì chắc chắn chúng ta phải có thị trường quốc tế đủ lớn" - ông Tào Đức Thắng nhấn mạnh.

Đại biểu Tào Đức Thắng cũng cho rằng trong quá trình mở rộng đầu tư ra nước ngoài, việc phát sinh tranh chấp là khó tránh khỏi. Do đó cần hoàn thiện khung pháp lý theo hướng không chỉ bị động khi bị kiện mà còn chủ động khởi kiện để bảo vệ lợi ích hợp pháp.

Về đầu tư công, Chủ tịch Viettel cho rằng doanh nghiệp khi quyết định đầu tư, thực hiện đầu tư và đưa dự án vào hoạt động thì luôn trăn trở làm sao giải ngân nhanh nhất có thể. Nếu không có dòng tiền quay trở về, không có doanh thu thì chắc chắn để kéo dài doanh nghiệp sẽ bị lỗ, hoặc có thể dẫn đến phá sản.

Do đó ông đề nghị cần đánh giá chặt chẽ thời gian triển khai dự án ngay từ khâu thẩm định, bảo đảm tính khả thi và quyết tâm cao để rút ngắn tiến độ. Đồng thời cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu cụ thể (KPI) để đo hiệu quả khai thác sau đầu tư, như tỉ lệ lấp đầy, hiệu suất sử dụng, tránh tình trạng công trình sử dụng kém hiệu quả.

Cần cải thiện hiệu quả sử dụng vốn đầu tư

Đại biểu Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). (Ảnh: Viên Minh)

Tham gia thảo luận, đại biểu Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đánh giá mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%/năm trong giai đoạn 2026-2030 là rất thách thức, đòi hỏi phải có giải pháp cụ thể và đồng bộ.

Ông chỉ ra, một trong những hạn chế hiện nay là hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR) còn thấp. Hệ số ICOR của Việt Nam đang ở mức khoảng 6,4, cao hơn đáng kể so với nhiều nền kinh tế trong khu vực, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn còn hạn chế.

Theo đại biểu, nếu không cải thiện chỉ số này, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội trong thời gian tới có thể lên tới 33 - 35% GDP, tạo áp lực lớn lên nền kinh tế.

Từ đó, ông đề nghị cần bổ sung các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tăng trưởng như năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), hệ số ICOR theo từng ngành, đồng thời làm rõ vai trò của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong đóng góp cho tăng trưởng.

Đối với mục tiêu phát triển kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP vào năm 2030, đại biểu cho rằng đây là định hướng phù hợp, song cần cụ thể hóa bằng việc đầu tư mạnh vào hạ tầng số, dữ liệu và xây dựng cơ chế để các thành phần kinh tế cùng tham gia.