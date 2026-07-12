Lãnh đạo Việt Nam gửi điện chia buồn tới Ấn Độ

(VTC News) -

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11/7 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Trong các bức điện chia buồn, Lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến Nhà nước và Nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân; khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc; đồng thời tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.