Làm rõ sự việc bạo hành trẻ tại một cơ sở mầm non tư thục ở Hưng Yên

(VTC News) -

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News chiều 7/4, bà Bạch Thị Hằng, Chủ tịch UBND xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên cho biết giao cho Phó chủ tịch UBND xã làm việc với Trường mầm non Hoa Hồng Nhung ngay sau khi có phản ánh về việc bạo hành trẻ xảy ra tại trường này.

Theo bà Hằng, đây là cơ sở mầm non tư thục hoạt động nhiều năm trên địa bàn xã. Ngay sau khi nhận được thông tin từ mạng xã hội về dấu hiệu trẻ bị bạo hành tại cơ sở này, xã đã vào cuộc xác minh và đang làm rõ sự việc.

Cháu bé bị người phụ nữ bạo hành trong giờ ngủ trưa 7/4.

Trước đó, ngày 7/4, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn video clip ngắn kèm theo nội dung tố cáo việc một trẻ bị bạo hành trong giờ nghỉ trưa tại cơ sở Trường mầm non Hoa Hồng Nhung thuộc xã Phạm Ngũ Lão.

Theo hình ảnh trong video clip, khoảng 10h42 ngày 7/4, một người phụ nữ có hành vi đánh một cháu nhỏ đang nằm không rõ nguyên nhân và nhấc cháu bé ném sang khu vực bên cạnh.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của người phụ nữ và đề nghị chính quyền địa phương sớm vào cuộc xử lý nghiêm hành vi bạo hành.

Báo Điện tử VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.