Lai Châu dẫn đầu các tỉnh Tây Bắc về tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026

Số liệu trên được tỉnh Lai Châu công bố trong báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm đã đạt 51% dự toán Trung ương giao, bằng 47% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, Lai Châu cũng hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch tỉnh 2021-2030, tầm nhìn 2050 và quy hoạch chung 34 xã, đạt tỷ lệ 94%, nằm trong nhóm các tỉnh có tỷ lệ cao trong khu vực và cả nước.

Tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tăng trưởng kinh tế hai con số, giải ngân vốn đầu tư công và chuẩn bị đầu tư các dự án trọng điểm, nhất là Dự án cao tốc Bảo Hà-Lai Châu.

Tỉnh đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Hà Nội. Tại hội nghị, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 27.700 tỷ đồng và trao 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn đăng ký dự kiến hơn 172.000 tỷ đồng, mở ra dư địa phát triển trong thời gian tới.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Tỉnh đã ban hành Kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo các xã, phường và tổ chức khám sức khỏe miễn phí đợt 1 năm 2026, đến hết ngày 30/6 đạt 30% dân số; hoàn thành cấp điện lưới quốc gia cho 100% thôn, bản trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành 2 trường liên cấp tại các xã biên giới (xã Phong Thổ, Pa Tần, khối lượng thực hiện đạt hơn 90%); phấn đấu đến ngày 30/8 hoàn thành 5 trường đã khởi công trong năm 2025...

Ông Hà Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu, phát biểu ý kiến tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026.

Tình hình an ninh trật tự ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; quan hệ đối ngoại tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu. Tỉnh đã chủ trì xây dựng Đề án và phối hợp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 5 giữa các bí thư Tỉnh ủy và Phiên họp lần thứ 12 nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Tỉnh đã kịp thời ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và cơ bản hoàn thành việc ban hành các nghị quyết, đề án, kết luận cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri đi bầu hơn 99%, cao nhất từ trước đến nay, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.