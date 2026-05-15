Không còn áp lực sau mua nhà, The Maison ra mắt dòng căn hộ Ready Home

Giá căn hộ neo cao, người mua tính kỹ hơn chi phí sau mua

Trong vài năm gần đây, mặt bằng giá căn hộ tại Bình Dương, đặc biệt ở các khu vực giáp ranh TP.HCM, liên tục tăng. Nhiều dự án cao tầng đã thiết lập mức giá phổ biến khoảng 45 – 60 triệu đồng/m², tăng 20 – 30% so với giai đoạn trước.

Khi giá trị tài sản ngày càng lớn, người mua không còn chỉ nhìn vào giá bán ban đầu. Thay vào đó, họ bắt đầu tính kỹ hơn tổng chi phí sau mua, bao gồm chi phí hoàn thiện nội thất, phí vận hành, thời gian chờ bàn giao và khả năng đưa căn hộ vào sử dụng hoặc khai thác.

Thực tế, nhiều khách hàng sau khi xuống tiền mua nhà vẫn phải tiếp tục dành thêm ngân sách đáng kể để hoàn thiện không gian sống. Với nhóm mua để đầu tư, khoảng thời gian chờ hoàn thiện cũng đồng nghĩa với việc tài sản chưa thể tạo dòng tiền ngay. Đây là lý do các sản phẩm có thể rút ngắn “khoảng chờ” sau mua ngày càng được quan tâm.

Ready Home trở thành hướng đi phù hợp

Trong bối cảnh đó, dòng căn hộ Ready Home tại The Maison được phát triển theo định hướng giúp người mua có thể sớm vào ở hoặc khai thác sau khi sở hữu. Thay vì phải tiếp tục đầu tư thêm thời gian và chi phí hoàn thiện, khách hàng có thể tiếp cận một sản phẩm đã được chuẩn bị sẵn cho nhu cầu sử dụng thực tế.

Dự án The Maison hiện hữu ngay tại trung tâm Thủ Dầu Một.

The Maison tọa lạc tại mặt tiền đường Phan Bội Châu, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM. Dự án thừa hưởng hệ tiện ích hiện hữu xung quanh, đồng thời thuận tiện kết nối đến các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, trường học và các trục giao thông quan trọng của khu vực.

Được phát triển bởi C-Holdings, The Maison tiếp tục theo đuổi triết lý “luxury but affordable” — hướng đến những sản phẩm có chất lượng sống cao nhưng vẫn phù hợp với nhu cầu ở thực của thị trường. Không chỉ tập trung vào chất lượng bàn giao, chủ đầu tư còn chú trọng các tiện ích và hoạt động cộng đồng nhằm gia tăng trải nghiệm sống cho cư dân.

Hệ tiện ích cao cấp đã được đưa vào sử dụng tại dự án The Maison.

Tại The Maison, dòng Ready Home được thiết kế để đáp ứng đa dạng nhu cầu. Căn hộ 2 phòng ngủ phù hợp với gia đình trẻ, chuyên gia hoặc khách hàng muốn khai thác cho thuê. Căn hộ 3 phòng ngủ hướng đến các gia đình cần không gian sống ổn định lâu dài. Trong khi đó, Penthouse và Gardenhouse dành cho nhóm khách hàng tìm kiếm trải nghiệm sống khác biệt hơn.

Chính sách Đồng Khởi gia tăng lợi thế sở hữu

Bên cạnh dòng sản phẩm Ready Home, The Maison còn đưa ra bộ chính sách “Đồng Khởi” nhằm giảm áp lực tài chính sau mua cho khách hàng.

Với chính sách “Khởi Tiện Nghi”, khách hàng được tặng gói nội thất cao cấp trị giá từ 150 triệu đến 2 tỷ đồng. Chính sách này giúp giảm đáng kể chi phí hoàn thiện, đồng thời hỗ trợ người mua nhanh chóng đưa căn hộ vào ở hoặc khai thác.

Chính sách “Khởi An Cư” miễn phí quản lý dịch vụ trong 5 năm liên tục, góp phần tối ưu chi phí vận hành dài hạn cho cư dân và nhà đầu tư cho thuê. Với “Khởi Tài Lộc”, chủ đầu tư áp dụng chính sách cam kết thuê lại từ 6 – 10,5 triệu đồng/tháng, giúp người mua có thêm cơ sở tính toán khả năng khai thác dòng tiền sau khi sở hữu.

Ngoài ra, The Maison còn có các chính sách chiết khấu dành cho khách hàng thân thiết thuộc hệ sinh thái C-Holdings, cùng chính sách miễn phí 1 năm học phí mầm non tại Maison Kids cho nhóm khách hàng gia đình trẻ.

Trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ tiếp tục neo cao, người mua ngày càng ưu tiên những sản phẩm có giá trị sử dụng thực, giảm chi phí sau mua và có thể đưa vào khai thác sớm. Với định hướng Ready Home cùng bộ chính sách Đồng Khởi, The Maison đang trở thành lựa chọn phù hợp cho cả nhu cầu an cư và đầu tư tại thị trường Bình Dương.