Khai thác trở lại 4 sân bay sau bão số 10

Tuy nhiên, một chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh.

Theo báo cáo nhanh, tại cảng hàng không Vinh, hàng loạt hạng mục như mái nhà ga, nhà làm việc, nhà kho và hệ thống hàng rào bị hư hỏng; nhiều cây xanh gãy đổ, một số phương tiện cũng bị thiệt hại. cảng hàng không Đồng Hới và Thọ Xuân ghi nhận hiện tượng tốc mái, ngập úng, sự cố hệ thống chiếu sáng, mái nhà ga có một số tấm ốp bị bong bật, hàng rào tạm của các công trình thi công bị đổ sập, nhà lán tạm bị tốc mái.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra, thống kê và khẩn trương khắc phục để sớm khôi phục giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Hàng không khai thác trở lại. (Ảnh: Cục hàng không).

Theo thống kê của Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam (VATM), từ ngày 26-29/9, bão số 10 đã tác động trực tiếp đến hoạt động bay trong hai vùng thông báo bay Hà Nội và TP.HCM (FIR Hà Nội và FIR Hồ Chí Minh).

Cụ thể, ngày 26/9 có 42 chuyến bay đổi đường. Ngày 27/9 có 181 chuyến bay đổi đường; tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng có 5 chuyến phải hạ cánh tại sân bay dự bị, 30 chuyến bay chờ, một chuyến hủy cất cánh do thời tiết dưới tiêu chuẩn.

Ngày 28/9, có 92 chuyến bay đổi đường, trong đó Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân phải tạm dừng đóng cửa sân bay trong nhiều giờ, tổng cộng gần 100 chuyến bay bị hủy. Đến 15h ngày 29/9, chỉ còn một chuyến bay phải đổi đường do ảnh hưởng của bão số 10.

Trước đó, nhằm ứng phó với cơn bão số 10, để chủ động ứng phó với bão số 10, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các Cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Đối với Cảng HKQT Vân Đồn và các Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong vùng ảnh hưởng của bão số 10, Cục HKVN yêu cầu các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn cho các công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn cho hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Đồng thời triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, do hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn tại một số tỉnh, ngành Đường sắt đã tạm dừng chạy một số chuyến tàu.

Khách hàng được phát suất ăn miễn phí.

Cụ thể, dừng chạy tàu NA1, NA2, SE9, SE10, SP8, SP3, SP4, SP7 trong ngày 30/9; tàu SP8 dừng chạy trong ngày 1/10.

Mưa lũ cũng gây ngập đường sắt tại khu gian Thị Long-Văn Trai (tỉnh Thanh Hóa), không bảo đảm an toàn chạy tàu. Do đó ngành Đường sắt chuyển tải hành khách bằng đường bộ từ ga Thanh Hóa đến ga Trường Lâm (tỉnh Thanh Hóa) và ngược lại, đối với các mác tàu: SE9 xuất phát ga Hà Nội ngày 29/9, SE10 xuất phát ga Sài Gòn ngày 28/9; SE3 xuất phát ga Hà Nội ngày 29/9, SE4 xuất phát ga Sài Gòn ngày 28/9, SE19 xuất phát ga Hà Nội ngày 29/9, SE2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 28/9 và SE20 xuất phát Đà Nẵng ngày 29/9.

Dự kiến số lượng hành khách phải chuyển tải bằng đường bộ của các mác tàu trên là hơn 1.100 người.

Ngành đường sắt tích cực hỗ trợ hành khách.

Tính đến 9h ngày 30/9, ngành Đường sắt đã phục vụ miễn phí hơn 2.000 bữa phụ (bữa sáng) và 850 bữa ăn chính cho hành khách trên các chuyến tàu bị ảnh hưởng.

Trước đó, ngành Đường sắt cũng đã tạm dừng chạy tàu NA1, NA2, MR1 và MR2 ngày 28/9 và tàu NA1, NA2, MR1, MR2, SE1, SP3, SP4, SP7 trong ngày 29/9 do ảnh hưởng của cơn bão số 10.