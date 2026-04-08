Khách ồ ạt bán vàng, cửa hàng không trả tiền ngay: Bảo Tín Minh Châu nói gì?

Giá vàng trong nước hôm nay tăng mạnh khoảng 2,5 triệu đồng/lượng, theo đà tăng của giá vàng thế giới. Diễn biến này khiến người dân đổ xô đi bán để chốt lời. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều người đang xôn xao bàn tán về việc cửa hàng không trả tiền ngay mà hẹn khách chờ hôm khác lấy tiền.

"Cứ ngỡ chỉ có mua vàng bằng giấy thôi nhưng bây giờ còn có cả trả tiền bằng giấy nữa. Hôm nay tôi đi bán hơn 1 cây vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu nhưng nhân viên một cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông lại thông báo rằng cửa hàng chỉ trả tiền ngay cho những khách bán dưới 1 cây vàng, còn lại nếu bán nhiều hơn 1 cây thì sẽ hẹn đến 17/4 quay lại lấy tiền. Tôi thấy bất ngờ với việc này, nhưng vì giá đang ở mức cao nên muốn chốt lời luôn, do đó tôi chấp nhận cách giao dịch này", một khách hàng chia sẻ.

Nhiều ý kiến trái chiều cũng xuất hiện trên mạng xã hội. Có người coi đó là điều bình thường, đôi khi vẫn xảy ra trong trường hợp cửa hàng quá tải nhưng cũng có ý kiến cho rằng "nhà vàng đã chơi không đẹp".

“Lúc mua vàng thì trả tiền trước, nhận giấy hẹn lấy vàng sau. Đến khi bán vàng thì khách lại giao vàng, nhận giấy hẹn rồi tiền nhận sau, không biết quy trình như thế nào”, một tài khoản thắc mắc.

"Nếu với những người cần tiền luôn để chi tiêu cho việc gì đó quan trọng thì cách làm này của tiệm vàng là không hợp lý, đẩy thiệt thòi về phía khách hàng", anh Khánh Hưng (phường Vĩnh Hưng) nêu quan điểm.

Khách xếp hàng chờ mua bán vàng tại Bảo Tín Minh Châu.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News về sự việc trên, đại diện truyền thông của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu xác nhận có việc cửa hàng hẹn trả tiền sau với những khách bán nhiều vàng trong hôm ay. Nguyên nhân xuất phát từ việc giá vàng tăng mạnh trong ngày khiến lượng khách đến bán chốt lời tăng đột biến, vượt xa số lượng khách mua nên cửa hàng cần thời gian để cân đối nguồn tiền.

"Một số ít giao dịch được hẹn thanh toán vào ngày 17/4. Tuy nhiên, giá mua vẫn được chốt tại thời điểm khách thực hiện giao dịch, tức là hôm nay, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bán. Đối với các giao dịch dưới 1 lượng vàng, Bảo Tín Minh Châu vẫn thực hiện thanh toán đầy đủ ngay sau khi hoàn tất thủ tục. Việc phát sinh giấy hẹn trả tiền không có gì bất thường, có thể diễn ra trong những thời điểm đặc biệt khi thị trường biến động mạnh nên mong khách hàng thông cảm", vị này giải thích.

Nhân viên của Bảo Tín Minh Châu cũng nhấn mạnh, mọi trường hợp mua - bán có giấy hẹn, kể cả giấy hẹn nhận vàng hay nhận tiền đều được doanh nghiệp cam kết thực hiện đúng 100% theo thời hạn đã thông báo. Phía cửa hàng cũng cho biết chưa có bất kỳ khách hàng nào bị chậm thanh toán so với giấy hẹn.

Hiện tại Bảo Tín Minh Châu cũng như nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc lớn khác ở Hà Nội đang áp dụng việc bán vàng theo giấy hẹn. Khách mua vàng với số lượng lớn sẽ thanh toán hết tiền và cầm giấy hẹn, chờ đến ngày nhận vàng theo thỏa thuận. Trên bản hợp đồng giữa hai bên có đóng dấu “đã thu tiền” cùng xác nhận của cơ sở kinh doanh. Thời gian hẹn tùy thuộc vào số lượng vàng muốn mua, thường kéo dài từ 10 đến 40 ngày.

Cửa hàng cũng không quên trấn an khách hàng rằng dù mua vàng bằng giấy hẹn nhưng khách có thể giao dịch vàng bất cứ lúc nào. Ví dụ, hôm nay khách mua mà mai muốn bán thì chỉ cần cầm giấy hẹn ra cửa hàng, cửa hàng sẽ mua lại ngay lập tức. Giá vàng sẽ tính theo thời điểm mua - bán hiện tại của khách.

Các luật sư phân tích, theo quy định hiện hành của Luật Thương mại và Bộ luật Dân sự, giao dịch theo “hợp đồng mua bán hàng hóa” được xác lập trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên, trong đó vàng được coi là một loại hàng hóa. Do đó, pháp luật không cấm việc “trả tiền trước - nhận vàng sau”. Nếu các bên thực hiện đúng cam kết giao nhận, đây vẫn được xem là hoạt động bình thường trong kinh doanh.

Trong khi đó, các chuyên gia khuyến cáo, việc mua vàng bằng niềm tin như thế này rất rủi ro nếu vàng rớt giá hay đảo chiều hoặc thậm chí doanh nghiệp bán vàng bị đứt gãy nguồn cung, rủi ro pháp lý, rủi ro con người...dẫn tới không thể giao vàng đúng hạn. Lúc này, người mua sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về quyền lợi.