Kết quả bóng đá Việt Nam: Hàng công kém cỏi, Nam Định thua dễ Ninh Bình

(VTC News) -

Tâm điểm của vòng 4 V.League là cuộc đọ sức giữa Ninh Bình và Nam Định. Sở hữu dàn sao với chất lượng chuyên môn bậc nhất V.League nhưng hai đội lại nhập cuộc cẩn trọng. Phần lớn thời gian của hiệp 1 diễn ra với tốc độ chậm. Nam Định không tiếp cận được khung thành đối phương còn Ninh Bình chưa vội vàng tấn công.

Khác biệt đến ở phút 30 và Ninh Bình là những người được hưởng niềm vui. Phút 30, Hồng Duy phòng ngự không chắc chắn. Đức Chiến có đường chuyền để Hoàng Đức tung cú sút xa hiểm hóc sát vòng cấm mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà. Nhìn chung, Nam Định thi đấu có phần bế tắc và không bất ngờ khi họ để thua thêm.

Hoàng Đức (bên phải) giúp Ninh Bình thắng Nam Định.

Phút 34, đến lượt Dương Thanh Hào phá bóng lỗi trong vòng cấm. Cơ hội đến với Thanh Thịnh và hậu vệ này dứt điểm vào góc gần nâng tỉ số lên 2-0. Trận này, Brenner bị chia cắt hoàn toàn với tuyến tiền vệ của Nam Định. Tuấn Anh chơi mờ nhạt trong vai trò tiền vệ tấn công và hiệp 1 kết thúc với lợi dành cho Hoàng Đức và đồng đội.

Bước sang hiệp 2, tình hình không có nhiều thay đổi và HLV Vũ Hồng Việt bắt đầu phải có sự điều chỉnh. Percy Tau và Văn Vĩ được tung vào sân. Quả thật, bộ đôi này mang đến tốc độ và ít nhiều sự đột biến. Nhưng Nam Định mất rất nhiều thời gian mà vẫn không có được cú sút nào trúng khung thành.

Mãi đến khi Brenner đánh đầu làm khó Văn Lâm ở phút 77, họ mới có pha dứt điểm đi trúng đích đầu tiên. Dĩ nhiên, màn trình diễn nghèo nàn như vậy không thể giúp Nam Định tìm được bàn thắng danh dự. Đánh bại Nam Định 2-0 trên sân nhà, Ninh Bình giữ vững thành tích toàn thắng từ đầu mùa giải và dẫn đầu bảng xếp hạng V.League.

Kết quả: Ninh Bình 2-0 Nam Định

Ghi bàn:

Ninh Bình: Hoàng Đức (30'), Thanh Thịnh (34')