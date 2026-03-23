JustaTee khoe ảnh đón con thứ ba, hé lộ khoảnh khắc xúc động

Trưa 23/3, JustaTee bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh tại bệnh viện, ghi lại khoảnh khắc anh cùng vợ – Trâm Anh – đón con thứ ba chào đời.

Trong bức ảnh được đăng tải, nam ca sĩ có mặt từ sớm, kề cạnh vợ trong thời khắc “vượt cạn”. Hình ảnh của JustaTee nhanh chóng nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ. Đáng chú ý, dù vừa trải qua ca sinh nở, Trâm Anh vẫn giữ được thần sắc tươi tắn, rạng rỡ.

JustaTee đăng ảnh bên vợ con gây xôn xao.

Động thái này của JustaTee diễn ra giữa lúc anh và vợ từng vướng những tin đồn xoay quanh đời sống cá nhân. Trước đó, Trâm Anh gây chú ý với một số chia sẻ đầy tâm trạng trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều đồn đoán. Sau đó cô lên tiếng phủ nhận tin đồn. Việc nam ca sĩ lựa chọn đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc được xem như một lời hồi đáp nhẹ nhàng, cho thấy cuộc sống của họ vẫn êm ấm và ổn định.

JustaTee tên thật là Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1990, là một trong những rapper, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Vpop. Anh sở hữu nhiều bản hit như Người lạ nơi cuối con đường, Forever Alone, Bâng khuâng, Đã lỡ yêu em nhiều, Thằng điên, Vì yêu cứ đâm đầu, Đi về nhà…

Những năm gần đây, JustaTee còn đảm nhận vai trò Giám đốc Âm nhạc cho nhiều chương trình như Rap Việt, Anh trai “say hi”, Em xinh “say hi”.

Trâm Anh được biết đến là hot girl sở hữu hơn 500.000 lượt theo dõi trên Instagram. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống cá nhân, gia đình và bạn bè.

Khác với nhiều hot girl trong hội bạn, Trâm Anh có phong cách thời trang khá giản dị. Cô thường xuất hiện với những trang phục đơn giản như áo thun, sơ mi thoải mái. Chính vì vậy, mỗi lần “lên đồ” cầu kỳ để chụp hình hay sáng tạo nội dung, người đẹp sinh năm 1995 lại khiến công chúng bất ngờ bởi khả năng biến hóa đa dạng, từ nữ tính đến cá tính.

Trâm Anh và JustaTee kết hôn vào năm 2018 sau 5 năm hẹn hò. Đám cưới của họ từng thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng. Cùng năm đó, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng tên thân mật là Cici (Nguyễn Anh Chi). Đến tháng 2/2021, gia đình tiếp tục đón thêm bé trai Mino (Nguyễn Anh Minh).

Đầu năm 2026, JustaTee chia sẻ tin vui vợ mang thai lần ba bằng một bức ảnh gia đình hạnh phúc trên mạng xã hội. Trong ảnh, Trâm Anh lộ rõ bụng bầu vượt mặt. Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả khi chuẩn bị đón thêm thành viên mới.